泡泡瑪特接力招股 入場費7778元

傳京東健康上限定價

路透社旗下IFR昨日報道，京東健康擬上限定價，每股70.58元，不計超額配股權，將集資270億元。公司將於12月8日掛牌。本地即將出現第三隻互聯網醫療股份，港交所昨日公布，推出阿里健康（0241）及平安好醫生（1833）期貨及期權，新期貨首6個月豁免證監會徵費。同步推出的，還有金蝶國際（0268）及中芯國際（0981）期權及期貨。

和鉑醫藥首日招股 吸引20億孖展

物管股華潤萬象生活（1209）於今日截止認購，最終借出約39億元孖展，公開發售超購5.3倍。IFR報道，華潤萬象生活國際配售方面超購數倍，昨日提早截飛。仍正招股的新股共有5隻，其中無盈利生科股和鉑醫藥（2142）昨日首日招股，已吸約20億元孖展，僅計孖展超購11倍。

主打「盲盒」的內地潮流玩具商泡泡瑪特（9992）今日加入新股混戰。據IFR報道，泡泡瑪特擬今起招股，招股價介乎31.5元至38.5元，入場費7777.59元。公司招股期至周五（12月4日）止，擬於12月11日掛牌。根據初步招股資料，泡泡瑪特的保薦人為摩根士丹利、中信証券（6030）。截至今年6月底，公司於全國共計有136間零售店。公司現時旗下形象設計知識產權（IP）包括Molly、Dimoo、The Monsters等。