經濟

銀債今起接受認購 銀行券商推優惠

【明報專訊】政府推出予65歲或以上人士認購的第五批銀色債券，今起接受認購（見表1），保證息率為3.5厘，高於去年的3厘，目標額度由以往30億元大幅提高至100億元，並將視乎市場反應增發至最多150億元。銀行及券商已陸續推出各項認購優惠（見表2）。分析指，銀債回報較現時銀行定存、年金等產品吸引，估計客戶反應不錯，惟受惠人數有限，料買入銀債上限100手的客戶將為數不小。

今次銀色債券認購期由今日（1日）早上9時至12月11日下午2時結束，並擬於12月22日正式發行。多家銀行及券商已蓄勢待發，並一致豁免多項相關認購手續費，匯豐、中銀香港（2388）、恒生（0011）、渣打及花旗均表示，豁免認購手續費、託管服務或保管費、代收利息費及到期贖回費等。招商永隆、信銀國際及上海商業銀行則分別提供「六免」及「七免」優惠，除了認購手續費之外，當中包括豁免存倉費及存入費等。致富證券及耀才證券豁免費用之餘，亦有提供額外的新舊客戶優惠，前者合資格的新舊客戶可享迎新獎賞如超市現金券，後者新開戶投資者可享一個月零佣優惠。

券商：保底息3.5厘吸引

料有長者沽iBond轉買銀債

致富證券董事暨證券業務主管郭家全表示，預期客戶反應不錯，估計有客戶沽出通脹掛鈎債券（iBond）後，再轉移買入銀債，由於3.5厘「保底息」甚為吸引，其回報亦較現時銀行定存、年金及一般退休產品如強積金等吸引，假設投資者購買上述其他產品後需套現或取款，變相「蝕錢」，然而贖回銀債，市場普遍都已經豁免有關收費，加上不設二手市場，因此投資者在資金運用上的彈性相對更大，相等於高息的活期存款，相信買入銀債上限100手的客戶為數不小。

耀才證券行政總裁許繹彬則認為，由於銀債僅限退休長者參與，實際上受惠人數不多，因此熱烈程度未必及iBond，但他坦言，對於風險承受程度偏低的退休人士而言，3.5厘保底息已經高於一般銀行定存，且主打「穩陣收息」，確實有一定吸引力。

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