康宏現股權爭奪 郭曉群持股成關鍵

郭曉群屢次尋求法院裁決，冀能夠獲法院認可取得投票權，不過屢遭挫敗。高院法官夏理士則裁定陳志宏在2017年底股東大會上的裁決有效，到上月郭曉群上訴至上訴庭，冀尋求強制令，要求禁止康宏股東大會主席剝奪其投票權，但再遇敗訴。上訴庭法官關淑馨指出，若公司主席按組織章程對股東投票權作出定奪，基於要維護公司的自主權作為大前提，她贊成高院法官夏理士的裁決，因此最終拒絕郭曉群的上訴申請，及拒頒強制令。

同時，上周四的股東特別大會藉故有股東代表滋擾而臨時被叫停。

郭曉群及他的生意伙伴陳佩雄，先後在2017年11月初及9月底首次披露持有康宏股份，現時他們分別持有29.91%及7.26%股權（見表）。與此同時，曾被知名評論員David Webb在2017年中提出的「謎網50」中點名的權威金融（0397）（前稱君陽金融）、互娛中國（8081）及智易控股（8100），在2017年下半年至2018年間的資料顯示，都曾大幅減持康宏持股。