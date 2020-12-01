經濟

康宏現股權爭奪 郭曉群持股成關鍵

【明報專訊】仍在停牌的康宏環球（1019），現在出現富邦金控蔡明興家族及佳兆業（1638）執行董事郭曉群的股權之爭。郭曉群持股29.91%，為康宏第二大股東，但在3年前遭康宏主席陳志宏拒絕行使投票權，並質疑他是否不合理地取得股權。郭曉群其後屢次發動司法挑戰，及再次召開股東特別大會，冀派人入董事局。這導致兩派股東角力，在復牌方面則繼續沒有消息。

郭曉群屢次尋求法院裁決，冀能夠獲法院認可取得投票權，不過屢遭挫敗。高院法官夏理士則裁定陳志宏在2017年底股東大會上的裁決有效，到上月郭曉群上訴至上訴庭，冀尋求強制令，要求禁止康宏股東大會主席剝奪其投票權，但再遇敗訴。上訴庭法官關淑馨指出，若公司主席按組織章程對股東投票權作出定奪，基於要維護公司的自主權作為大前提，她贊成高院法官夏理士的裁決，因此最終拒絕郭曉群的上訴申請，及拒頒強制令。

同時，上周四的股東特別大會藉故有股東代表滋擾而臨時被叫停。

郭曉群及他的生意伙伴陳佩雄，先後在2017年11月初及9月底首次披露持有康宏股份，現時他們分別持有29.91%及7.26%股權（見表）。與此同時，曾被知名評論員David Webb在2017年中提出的「謎網50」中點名的權威金融（0397）（前稱君陽金融）、互娛中國（8081）及智易控股（8100），在2017年下半年至2018年間的資料顯示，都曾大幅減持康宏持股。

相關字詞﹕國藝 佳兆業 康宏環球

上 / 下一篇新聞

曹貴子等3人串謀詐騙全不成立 區院法官反指康宏董事會有失責之嫌
曹貴子等3人串謀詐騙全不成立 區院法官反指康宏董事會有失責之嫌
涉案期間於康宏無角色 成脫罪關鍵
涉案期間於康宏無角色 成脫罪關鍵
銀債今起接受認購 銀行券商推優惠
銀債今起接受認購 銀行券商推優惠
泡泡瑪特接力招股 入場費7778元
泡泡瑪特接力招股 入場費7778元
美團經調整溢利升5%勝預期 績前股價跌7% 買餸團購業務季蝕20億
美團經調整溢利升5%勝預期 績前股價跌7% 買餸團購業務季蝕20億
畢馬威：明年港企破產違約料升
畢馬威：明年港企破產違約料升
新股熱帶動 10月港元存款升9.8%
新股熱帶動 10月港元存款升9.8%
中生首三季少賺18% 每股季息0.02元
中生首三季少賺18% 每股季息0.02元
152億債1年到期 華南城：有信心再融資
152億債1年到期 華南城：有信心再融資
恒指急挫553點 失守10天線 全月仍累升近一成 近2年單月表現最佳
恒指急挫553點 失守10天線 全月仍累升近一成 近2年單月表現最佳
中海油傳列美制裁名單 股價挫14%
中海油傳列美制裁名單 股價挫14%
人行再展2000億MLF
人行再展2000億MLF
L'OCCITANE中期少賺37%
L'OCCITANE中期少賺37%
OPEC+擬延長減產 疫情捲土重來 削全球原油需求
OPEC+擬延長減產 疫情捲土重來 削全球原油需求
標普全球併購IHS 涉資3432億
標普全球併購IHS 涉資3432億
通用汽車縮合作規模 Nikola股價挫26%
通用汽車縮合作規模 Nikola股價挫26%
陳茂峰：港企融入大灣區 港府應拆牆鬆綁
陳茂峰：港企融入大灣區 港府應拆牆鬆綁
岑智勇：恒指午後暴跌 光伏板塊逆市而上
岑智勇：恒指午後暴跌 光伏板塊逆市而上
何民傑：重建皇崗到重建貨櫃碼頭
何民傑：重建皇崗到重建貨櫃碼頭
薛偉傑：內地成功研ArF光刻膠 打破美日兩國壟斷
薛偉傑：內地成功研ArF光刻膠 打破美日兩國壟斷
技術取勝：深高速或上試8.5元
技術取勝：深高速或上試8.5元
劉思明：新舊經濟齊回落 玖紙美團可吸
劉思明：新舊經濟齊回落 玖紙美團可吸
周顯：以為活期必可即提 幸福太久的誤會
周顯：以為活期必可即提 幸福太久的誤會
湯文亮：物業投資者要學張學良
湯文亮：物業投資者要學張學良
十大屋苑首11月破2800宗 6年新高 業界料全年逾3000宗 反映寬按保效應
十大屋苑首11月破2800宗 6年新高 業界料全年逾3000宗 反映寬按保效應
代理限兩人睇樓 後勤分組在家工作
代理限兩人睇樓 後勤分組在家工作
麗城2房今年首度失守600萬大關
麗城2房今年首度失守600萬大關
CENTRAL PEAK分層戶實呎逼9萬破頂
CENTRAL PEAK分層戶實呎逼9萬破頂
太古前大班斥逾10億 購淺水灣道125號全幢
太古前大班斥逾10億 購淺水灣道125號全幢
土瓜灣舖減辣後3350萬沽 買家慳稅142萬
土瓜灣舖減辣後3350萬沽 買家慳稅142萬