經濟

涉案期間於康宏無角色 成脫罪關鍵

【明報專訊】昨日區域法院法官練錦鴻就康宏環球（1019）前董事曹貴子聯同兩名前高層串謀詐騙一案的判辭中，引述聆訊期間控方證人即康宏首席人才及企業文化總監黃雪輝作供指，第二被告陳麗兒有對黃表示，首被告曹貴子是康宏大股東。練官更形容，首被告曹貴子在案中為核心人物，但是在涉案時段他非康宏的董事會成員，所以沒有責任或機會向董事會披露。

陳麗兒曾向控方證人指曹為大股東

翻查資料顯示，曹貴子只在2017年初才獲委任為康宏執行董事，到翌年8月17日因為長期缺席而遭罷免。於2017年中「謎網」事件曝光，康宏辦公室亦曾經遭搜證，並且在同年底起，集團主席王利民、馮雪心及陳麗兒等多名高層被拘捕，只是王、馮等人未有被起訴，陳麗兒則和另一董事陳毅凱成為案中被告。

雖然曹貴子脫罪，但是在練官的判辭內形容：「第二、三被告很明顯是首被告曹貴子的心腹，與首被告關係密切，本案亦有證據顯示，他們凡事皆向首被告匯報及其決定皆得到首被告的首肯」。他更指出，首被告有透過陳麗兒向他人傳話，陳麗兒亦曾向王雪輝說首被告是大股東。不過，在涉案期間，首被告在上市公司沒有職位，有關時段曹貴子及陳麗兒皆非董事，亦未受邀參加董事會，更加沒有責任向之（即董事會）申報。因此練官綜合證人證供，最終就算曹在案中的角色吃重，但是在涉案期間於康宏無甚角色，成為他脫罪的重要關鍵。

在今次案件脫罪後，曹貴子、王利民及郭曉群等共28人於2017年遭康宏入稟控告一案，仍然有待裁決。

相關字詞﹕陳麗兒 黃雪輝 練錦鴻 康宏環球

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