涉案期間於康宏無角色 成脫罪關鍵

陳麗兒曾向控方證人指曹為大股東

翻查資料顯示，曹貴子只在2017年初才獲委任為康宏執行董事，到翌年8月17日因為長期缺席而遭罷免。於2017年中「謎網」事件曝光，康宏辦公室亦曾經遭搜證，並且在同年底起，集團主席王利民、馮雪心及陳麗兒等多名高層被拘捕，只是王、馮等人未有被起訴，陳麗兒則和另一董事陳毅凱成為案中被告。

雖然曹貴子脫罪，但是在練官的判辭內形容：「第二、三被告很明顯是首被告曹貴子的心腹，與首被告關係密切，本案亦有證據顯示，他們凡事皆向首被告匯報及其決定皆得到首被告的首肯」。他更指出，首被告有透過陳麗兒向他人傳話，陳麗兒亦曾向王雪輝說首被告是大股東。不過，在涉案期間，首被告在上市公司沒有職位，有關時段曹貴子及陳麗兒皆非董事，亦未受邀參加董事會，更加沒有責任向之（即董事會）申報。因此練官綜合證人證供，最終就算曹在案中的角色吃重，但是在涉案期間於康宏無甚角色，成為他脫罪的重要關鍵。

在今次案件脫罪後，曹貴子、王利民及郭曉群等共28人於2017年遭康宏入稟控告一案，仍然有待裁決。