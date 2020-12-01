經濟

曹貴子等3人串謀詐騙全不成立 區院法官反指康宏董事會有失責之嫌

【明報專訊】康宏環球（1019）前執行董事曹貴子與兩名前高層涉嫌串謀詐騙一案，區域法院法官練錦鴻昨早頒下判辭指，三人全部罪名不成立。練官直指，就算各證人眾口一詞指曹貴子為康宏的大股東或大股東的代表，但是未有正式紀錄，控方甚至未有傳召公司任何董事作供，未有直接證供顯示三人串謀隱瞞康宏收購信盈國際為關連交易。他更指出，康宏董事會未有任何成員質疑有關交易，反而有失責之嫌。

明報記者 陳偉燊

在裁決後，曹貴子步出法庭時只說：「辛苦晒大家，唔該晒」，之後便離場。第二被告陳麗兒同樣沒回應記者任何提問。證監會對區院的裁決表示沒有評論。該案的訟費問題，將於下周一另行聆訊跟進。

練官在裁決中指出，雖然各證人眾口一詞，指曹貴子為大股東或大股東的代表，但他認為，這並非正式紀錄，原因是在所有公開文件中，沒有可證明曹貴子是有可觀百分比的大股東或在康宏受僱，因此不能作事實判定。就算如控方證人指，曹貴子在康宏發展、業務方向等有明顯甚至決定性的影響，但練官認為，董事會甚至獨立非執行董事有其監察的責任，可對事情提出質疑，他在案中沒找到證據支持，3名被告有協議隱瞞披露信盈國際的交易事宜。反而康宏董事會內沒有成員提出質疑，有失責之嫌。

指無直接證供證3人協議串謀

練官更進一步稱，控方並無傳召康宏任何執行董事作供，亦無任何有關三名被告人即曹貴子、陳麗兒及陳毅凱的私人通訊，所以無直接的證供，證實案中三人之間各人有協議、協議串謀向董事會隱瞞收購信盈國際為關連交易。他不諱言，案中第二、三被告陳麗兒及陳毅凱均有受信責任，但是不涉及披露集團向曹貴子收購信盈國際涉關連交易。在案件中，首被告曹貴子指揮及參與康宏的日常運作，對其他董事會成員以及高層人員，並非秘密。曹是信盈的大股東（編按：持股55%），亦可見於公開紀錄，不可能隱藏。三名被告所知的事，已是眾人皆知的事實，沒有必要協議隱瞞或不作披露，協議不披露一個眾人皆知的事實屬多此一舉。

稱曹是信盈大股東並非秘密

在涉案期間，練官發現，曹貴子在不同時期跟康宏簽下不同顧問合約，有掩飾曹氏在康宏的真正職能及地位之嫌。練官認為，該案指控的第一關鍵是，控方能否證實曹貴子在康宏行使董事職能，如果他沒有的話，則不是關聯人士或關連人士。但一眾證人雖認定曹氏為大股東或大股東的代表，該等認知只可以作為各證人言行的解釋及估證，不可以當作事實的作供。

根據庭上的供辭，康宏在2016年9月收購信盈國際，當時曹貴子未被委任為康宏董事，而據2017年初公布的2016年年報，曹貴子在2016年底持康宏4.92%股權。

相關字詞﹕證監會 陳毅凱 陳麗兒 曹貴子 練錦鴻 康宏環球

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