善用信託壽險助海外子女避遺產稅

英國屬於全球徵稅,在全球任何國家及地區的個人資產及收入,均需要徵收稅款,而且稅種及稅率還會因時間而變更。在全球徵稅下,即使在香港的這些資產,在英國都要繳納稅款。

英全球徵稅 遺產稅高達40%

要避免不同的稅項或未可知的稅種而令自己大失預算,有法律界人事認為,遞交移民申請表之前先設立信託(Trust),是一個不錯的選擇。至於保險單方面,人壽賠償金額是免徵遺產稅的。富衛香港及澳門首席產品總監余柏堅表示,世事難料,若沒有預先安排充足的保障,一旦遭逢不測,家人將突然陷入困境。因此,人壽保單通常會提供大額的身故賠償金,倘若受保人不幸身故,有關賠償可助家人渡過難關。一些香港以外的司法管轄區或需要徵收遺產稅,而某些地區在正常情况下,人壽保險的身故賠償可獲豁免遺產稅和繼承稅。

遞交移民申請前先設立信託

以40歲、50歲為例,客戶如身體健康想購買計劃,保額100萬美元,一次過保費分別大約幾多?余柏堅指就一般情况而言, 以創逸致富(躉繳保費)計劃,以投保額100萬美元為例,40歲投保人的躉繳(即一筆過繳付)保費約為24萬美元;而50歲投保人的躉繳保費約為34萬美元。由於該計劃富衛可以安排分階段分發給受益人,作用類似信託方式,他指出,如保單持有人欲以分期形式將計劃及附約的身故權益(包括意外身故權益)支付予受益人,計劃提供自選身故賠償支付方式,可選擇每年最少2%的身故權益作分期支付。如果投保人指定一個妻子及一個兒子做受益人,他們兩個透過信託每個月分開支取一樣金額?一張單可以做到嗎?余柏堅表示,保單持有人可選擇讓多於一名受益人以自選身故賠償支付方式領取身故權益,此選項將於明年初生效。

海外地區 壽險賠償多免徵遺產稅

根據10life報告指出,終身儲蓄保險吸引之處在於總回報,包括保證及非保證回報,透過複息效應及紅利滾存,讓時間釀出金錢。不過,儲蓄保險建議書的總現金價值並沒有告訴投保人,該投資的時間價值(Time value of money),以同一投資金額,若分別以10年滾存、或分30年滾存,得到相同的總現金價值,僅花時10年的顯然較為優勝。所以,當衡量產品的回報時,10Life會重視產品的內部回報率(IRR, Internal rate of return),保險顧問一般會用儲蓄保險的總回報(即預期回報)向客戶銷售。預期回報的組成包括紅利、花紅等保證及非保證回報。而保險公司能否實現預期回報,受多個因素影響,如投資表現、分紅政策、理賠、退保、費用開支等。所謂保證回報則是保險公司必須發放給投保人的金額,不會受經濟環境、分紅政策所影響。俗語有云「針無兩頭利」,一個產品的保證回報與預期回報,很少兩者皆名列前茅。因為產品的市場定位不同,相比起預期回報,保證回報的排名會「大執位」。部分產品的保證回報相對地高,反映產品背後的投資策略傾向保守,爆發力有限,其預期總回報通常不會很高。話雖如此,保證就是保證,這是合約上的承諾,保險公司亦不可以走數。年輕父母可能會選擇非保證較高,希望保險公司透過投資回報得到獲派紅利較高。相反年長父母則希望透過保證紅利更有預算。

