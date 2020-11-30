碧濤連續3月實呎失守1.2萬

明報記者 歐陽慧恩

世紀21奇豐高級顧問王榮基表示，碧濤花園單位面積較大，客源與柏傲莊部分重疊，早前部分屋苑放盤業主唯有下調叫價，但現時調整幅度已回穩。屋苑最新成交為2期富臨閣高層F室，實用839方呎，3房間隔，以1060萬元成交，實呎12634元。該盤雖於1990年代落成，但原業主2012年才以853萬元一手購入，帳面獲利207萬元或24%。

新一份施政報告於上周公布後，有買家以破頂價入市老牌豪宅。中原資深區域營業董事陳家鴻指出，北角老牌豪宅屋苑賽西湖大廈11座頂層連天台特色戶，實用1124方呎，3房1套間隔，以3380萬元連車位易手，實呎30071元，成交價創屋苑同類新高，呎價更是屋苑首破3萬元大關。原業主2002年712萬元買入單位並連車位，帳面獲利2668萬元或3.7倍。

海天晉特色戶銀主盤3151萬易手

另外，早前將軍澳南一帶新晉屋苑湧現多個特色單位銀主盤，香港置業分區董事劉浩勤指出，其中一個海天晉3座連頂層特色戶，實用1115方呎，連461方呎平台，並內置樓梯及1060方呎天台連按摩池，以約3150.75萬元售出，與銀主叫價相若，實呎28258元。原業主2016年以2834.5萬元購入，其間曾兩度將單位加按，最終淪為銀主盤，現時成交價較當年購入價高約11%。

昇薈4房1578萬沽 同類入伙後新低

東涌昇薈則錄低價成交。中原地產資深分區營業經理王英堂表示，昇薈2座低層B室，實用1420方呎，四房雙套房間隔，享海景，以1578萬元沽出，實呎11113元，做價為屋苑同類單位入伙後新低。原業主2014年8月以1344萬元一手買入，帳面獲利234萬元或17%。

皓畋2房半1400萬沽 3年實蝕240萬

另市場消息稱，何文田皓畋7座高層C室，實用679方呎，2房連多用途房間隔，以1400萬元售出。資料顯示，原業主2017年約1565萬元購入，帳面蝕讓約165萬元或約10.5%，若連使費計，預料實蝕約240萬元或15%。

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