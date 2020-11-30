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傲寓主打細戶 攻上車收租客

【明報專訊】大角嘴作為舊樓重建重鎮，近年有不少新盤相繼推出，其中其士集團（0025）及市建局合作的大角嘴傲寓，位於大角嘴福澤街8號，屬單幢式住宅，項目主打細單位，當中開放式及1房戶數目共佔超過九成，主攻上車客或收租客源，而項目自10月推出至今，累沽約16伙。

明報記者 梁穎思

攝影 劉焌陶

其士過往主力在港參建居屋，傲寓為集團近年在港首個獨資私人住宅發展項目。全盤提供144伙，實用262至706方呎不等，間隔涵蓋開放式至3房戶，樓花期長約13個月。傲寓與毗鄰恒地（0012）利奧坊系列住宅同樣主打細單位，而144個單位中，標準開放式單位有46個，佔樓盤單位總數約32%，實用300至308方呎不等；1房戶有88伙，佔樓盤單位總數約61%，為數目最多的戶型，實用介乎328至340方呎不等。換言之，開放式及1房戶共134伙，佔單位總數達93%。

開放式戶262呎起 六成屬一房

項目設有10個特色戶，分為平台特色戶及頂層連天台特色戶。平台特色戶共8伙，實用面積介乎262至542方呎，當中又細分為開放式、1房及2房間隔。頂層連天台特色戶則有兩個，實用面積分別為689及706方呎，均為3房連套房間隔，亦附設平台，並有內置樓梯直達實用面積分別為604及593方呎的天台。

發展商早前開放一對示範單位，均以實用面積333方呎的25樓F室1房單位作為藍本，一個為交樓標準格局，另一個則經設計師裝修改動，給睇樓客對照參考。連裝修示範單位將1房間隔改作開放式，室內設計以灰白色為主調，配上大理石、銅和玻璃作為主要的物料，以金屬支架分隔客飯廳及寢區，擴闊空間感。寢區擺放一張雙人牀後，仍然可以三邊上落牀。單位採開放式廚房，廚房工作枱面以無縫石製作而成，工作枱面特地延伸作用餐位置，備有兩張餐椅。浴室以弧形透明玻璃間隔，配上一幅全身鏡面，視覺上營造了一個半圓形的浴室。

廚房設USB插頭 配備藍牙揚聲器

至於無改動的交樓標準示範單位，單位客廳及睡房之間以牆間隔，長形客飯廳方正實用，附22方呎露台。睡房設16方呎工作平台，浴室置於睡房內，形成套房格局。浴室有窗戶，主要採石材鋪砌。廚房則配備德國品牌西門子家電，包括電磁爐、雪櫃、微波爐、洗衣乾衣機等。

開放式廚房設有USB插頭及配備藍牙揚聲器的牆身掛架，可透過藍牙連接手機或電腦播放音樂。此外，項目每戶備有家居智能顯示屏，可用作預訂會所設施及觀看升降機狀態等，讓住戶可將科技帶進家居生活。另每戶亦設有鋁製電動晾衣架，設於露台及平台外。至於屋苑會所則約1261方呎，有宴會室及健身室等設施。

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