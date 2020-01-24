經濟

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綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高

【明報專訊】近日新冠肺炎確診數字明顯回升，但二手市場交投依然有價有量，部分屋苑更錄創高價成交，其中青衣綠悠雅苑，有兩房單位以730萬元（未補地價）售出，創下屋苑同類單位未補地價新高。此外，十大屋苑過去兩日錄約15宗成交，按周亦告回升。

代理消息指，青衣綠悠雅苑1座高層G室，實用539方呎兩房間隔，新近以730萬元（未補地價）易手，創屋苑未補地價同類戶型的成交價新高，實呎13544元；原業主2013年以380萬元購入，持貨7年帳面獲利約350萬元，賺幅92%。

山景邨未補價迷你戶業主賺4倍

資助性房屋亦有大賺個案。祥益地產營業董事胡志偉指，屯門山景邨景美樓A翼低層9室，實用294方呎，原叫價138萬元（未補地價，下同）放售，新近以113.8萬元售出、呎3871元，即累計減價24.2萬元或17%。

資料顯示，原業主2018年8月一手向房委會購入，當時僅作價17.95萬元，持貨短短15個月，至今雖然減價，但帳面仍賺95.85萬元或5.3倍；由於原業主持貨僅一年多，轉手需付樓價10%額印辣稅SSD即11.38萬元，若連同其他使費在內，料實際仍獲利約80多萬元，賺幅4.6倍。

香島一房特色戶千萬沽 業主損手27%

不過，市場亦有蝕讓成交。代理消息指，筲箕灣香島3座低層B室，實用540方呎，屬複式一房單位，最新以1000萬元售出、實呎18519元。原業主2017年以1279萬元一手購入，持貨3年多帳面蝕約279萬元，若連同使費，料實蝕約340萬元或約27%。

十大屋苑方面，中原統計十大屋苑過去兩日錄得15宗成交，按周增66.7%，惟藍田麗港城、 紅磡黃埔花園皆零成交。美聯亦指10大藍籌屋苑過去兩日同樣錄約15宗成交，按周增15.4%，連續17周即約4個月錄雙位數。

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