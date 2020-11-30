財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓

資料顯示，新買家為境鋒有限公司，其註冊董事包括盧雪兒及黃偉強，前者過去曾參與新世界（0017）舊樓收購，未知是次收購是否與新世界有關。

公司董事曾參與新世界舊樓併購任務

翻查過去資料，境峰有限公司早在2012年，已就馬坑涌道2A及2B號、北帝街2至16號進行收購，該公司之前已經收購上址逾40個單位，及後未再進行收購。直到今年11月，該財團再度出手，就該廈進行收購，至今累積購入近50個住宅單位，涉資逾1.68億元。

近港鐵站 有機會增收購同區地盤

據規劃署資料顯示，上述項目地盤面積約1.02萬方呎，現為1幢9層高商住物業，鄰近未來港鐵土瓜灣站，樓齡接近60年，地皮規劃為住宅（甲類）用地，以地積比率9倍計，重建後樓面約9.18萬方呎。值得留意，該廈毗鄰亦有多幢樓齡近60年舊樓，包括馬頭圍道179至187號、上鄉道1至17A號、永耀街1至29號及2至26號等。若財團能一併購入作發展，可供發展的地盤面積將增至6.4萬方呎，可建樓面估計高逾57.6萬方呎，有望發展為具規模的住宅項目。