柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙

設計師；鄭志剛賦充分自由創作空間

今年爆發新冠疫情，為蕭國健帶來新啟發，由建築設計到反思住宅會所的定位，如過往封閉式的室內會所，已漸銳變成更注重開揚廣闊的戶外空間，而簡約的結構組建，配合綠色植物，呈現出舒適無壓的空間感。

蕭認為，綠化建築並非種植幾棵樹木般簡單，更重要的是，需全面考慮採光與空氣流動等環境因素，讓住戶在日常生活上有所體驗，方能稱上綠化生活。

命名Treehouse 靈感源自樹屋

對是次參與柏傲莊會所設計，發展商給予很大自由發揮空間，讓蕭國健難忘。

事實上，新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛，曾邀請多位海外及本土設計師，一起參與柏傲莊住客會所的設計，一反聘用單一設計師的傳統做法，運用各設計師的熟練範圍及長處再分工。

資料顯示，柏傲莊住客會所連園林面積，總面積涉約28萬方呎，至於由蕭國健設計的燒烤園區Treehouse，座落於整個項目的西北方，與7座住宅大廈有一定距離。

燒烤時「有蓋遮頭」外觀設計添玩味性

Treehouse顧名思義，設計以樹屋為靈感，源自設計師曾到新西蘭留學的經歷。有別一般露天燒烤爐，Treehouse的3個燒烤爐均「有蓋遮頭」，以天然木材為材料，錯落有致分佈在翠綠園林內。

蕭續指，Treehouse的設計及座向都經過計算，務求令較少的陽光射進；而3個爐之間亦留有一定空間，確保使用住戶的私隱度。另Treehouse採斜屋頂設計，下雨時雨水便能順流而下，而頂部高低起伏外觀，營造出視覺上的玩味性；內附有可延伸長形餐枱，足夠4至10人使用。

明報記者 張允亭