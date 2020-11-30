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柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高

【明報專訊】隨著內房五礦（0230）攻港首個住宅、位處油塘的蔚藍東岸，上周六進行首輪銷售，帶動過去兩日新盤市場錄約350宗一手新盤成交，雖然較對上周末同期錄約414宗，按周跌約15%，但新世界（0017）、港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊II，有一房特色戶以實呎逾3萬元售出，料創新界區一房呎價新高。

蔚藍東岸首輪七成買家建期付款

本月初開售至今累售1349伙的柏傲莊II，其中7A座62樓F室，實用345方呎連203方呎天台，新近以1043萬元、實呎30232元售出，成交價創屋苑一房戶新高外，呎價料更打破新界一房單位新高紀錄。項目迄今累售1349伙，佔項目單位總數1415伙逾95%，套現逾154億元。

至於上周六首輪推出279伙發售的油塘蔚藍東岸，暫時售出約256伙，佔可供發售逾九成，套現約22億元。

截至昨晚9時，發展商首階段上載的223伙成交紀錄，當中161伙的買家採用建築期付款（最高可享直減折扣16%、即供付款買家最高可享20%直減折扣），佔比為72%。蔚藍東岸關鍵日期為2023年3月，樓花期長約28個月。

珺瓏灣買家撻訂料損手27萬

另據本報統計，主要新盤11月迄今暫時累錄約58宗取消交易個案，料創一手銷售新例於2013年4月實施以來的按月新高，其中內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期，最新錄一宗撻訂，為5座7樓B室、屬實用310方呎1房戶，本月19日原本以538萬元售出，但買家已撻訂，料遭沒收5%訂金涉約27萬元。

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