李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜

為了解市民於施政報告後的最新置業意向，香港置業率先進行業界首份「施政報告」調查，於施政報告公布後，成功收回284份有效問卷。調查發現，約有三成受訪者認為撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅最令他們受惠佔比最多，其次為提供更多「首置」項目（佔約兩成）。

置業信心方面，逾四成半人認為房策及土地政策令置業信心增加，較去年施政報告後同類型調查增加約10個百分點。另有近六成市民計劃未來12個月入市置業，較去年增加逾15個百分點。至於樓價走勢，近六成人認為未來12個月樓價將平穩向上，當中逾四成受訪者認為未來12個月樓價會上升，較去年施政報告出爐後同類型調查增加8.1個百分點，反映大部分市民對後市仍具信心。

是次施政報告主要集中於發展土地興建公營房屋，對私樓房策着墨較少，增加土地供應方面主要提及明日大嶼等方案，但遠水難救近火，短中期土地供應缺乏情况未見改善。冀政府適時審視辣招，讓市民有更多上車換樓機會，同時加快覓地建屋，為樓市拆牆鬆綁，並加速提振受疫情困擾的本港經濟，讓市場健康發展。

香港置業行政總裁

[李志成]