布少明：《施政報告》後市前瞻

綜觀今次《施政報告》於房策上主要集中公營房屋層面，如重建石籬中轉屋、房委會工廠大廈、大坑西邨及過渡性房屋等，反之私人住宅層面則相對較少。

至於土地供應方面，報告提及多個方案增加住宅及土地等均屬中長期的發展，未為短期供應帶來顯著增長。在目前私人住宅供應仍然偏低、量化寬鬆、低息持續、資金充裕等支持下，估計樓價仍呈平穩發展。今次報告提及推展房地產信託基金、促進私募基金發展、以及推動香港家族辦公室業務等措拖，加上「傑出創科學人計劃」等，預料會增加人才來港的速度，對本港的住屋帶來需求。

樓市價量皆穩 盤源百花齊放

一手方面，近期新盤熱銷，一眾發展商繼續「貼市價」推盤，盤源充足「百花齊放」，預料未來新盤將接踵而來。目前樓市正處於「價量皆穩」狀况，儘管樓價大升大跌的可能性不大。同時，早前大圍矚目新盤經過多輪銷售仍大收旺場，足證樓市購買力仍豐盈，只要發展商願意繼續低價策略，銷情不會有大問題；二手只要「價夠筍」，亦不乏買家即時承接。長遠而言，即使市場仍存在利淡消息，但不改樓市穩中向上的大方向。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]