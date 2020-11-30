廖偉強：明年樓價「有上冇落」

地產代理最大的經營成本來自租金及僱員薪金，地產代理的行業特色是多勞多得，除底薪外，佣金成為主要收入來源；但隨着行業競爭愈趨激烈，代理的底薪也水漲船高，導致地產代理公司的成本不斷增加，經營愈來愈困難。除租金及薪金，廣告投放也佔地產代理經營成本重要部分。在資訊科技發展推動下，地產代理的廣告推廣模式也由以往的報章及電視媒體，逐步轉向運用更多網上媒體及網絡平台，並投放資源及金額絕對不會比傳統紙媒少，可見多媒體市場推廣現成為代理之間的另一個重要戰場。

現時資訊流通十分快速，市民可以在網上很容易尋找不同樓市消息，筆者認為買家只要透過了解更多樓市資訊，再加以細心分析相關數據，就會明白樓市的現况。過去兩年香港所有壞消息已經盡出，同時低息環境將會持續，以及房屋及土地供應問題難以短時間內解決之下，本港樓價絕對易升難跌，所以明年的樓價只有四個字「有上冇落」！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]