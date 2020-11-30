陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅

寧沽非住宅應急 住宅沽壓減

近兩年受到新冠病毒、社會運動及中美貿易戰影響，本港經濟明顯受到衝擊，尤以工商舖等非住宅物業面對最大困難，壓力最大。政府將非住宅物業雙倍從價印花稅撤銷是合理做法，雖然沒有在住宅方面減辣，但在非住宅有所行動，也對住宅起到很大的間接幫助。

特別是今年疫情橫掃全港經濟，許多企業經營得相當吃力，但礙於辣招太辣，出售住宅及非住宅物業皆困難，因為稅率金額太大，扣除稅金之後賣樓所得不多。現在在非住宅物業減辣，有物業資產在手的企業可以出售非住宅物業自救，表面上雖則對住宅樓無直接幫助，但也有間接幫助。因為住宅樓價不及非住宅那麼低殘，如果兩種物業皆在手，企業會沽出樓價比較容易套現的住宅，令住宅樓價存在沽售壓力。在非住宅樓減辣之後，其價值就會提高，住宅樓沽壓自然減輕，價錢亦會靠穩，業主亦告受惠。政府減辣措施對整體樓市皆有利。

特首林鄭月娥表示：「我們會繼續留意非住宅物業的市場情况，在有需要時會再次採取合適措施，以確保市場的平穩發展。我亦必須強調，在現時房屋供應緊絀的情况下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，政府並無計劃調整住宅物業各項印花稅安排。」

政府在非住宅減辣是好的，但並不足夠，住宅也應該減辣。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]