湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨

不過，如果我是收租佬，亦會贊成，即使租金沒有上升，但競爭力增加，市淡的時候比較容易租出去。

有老友問香港排名續跌，評級下降，外資公司減少，有何辦法挽救？我就答，評級下降是政治問題，美國總統特朗普這樣打壓香港，評級公司唔降低香港排名，隨時會惹怒特朗普，老實說，現在大家都不太注重排名；至於外資離開，在連升10年之後，今年因社運及疫情影響，有淨15間外資公司離開，總數由9040間減至9025間，我唔知道其他地區增減，但我認為全球的公司數目下降，香港的百分比應該遠低於全世界，咁樣有乜好嘈。

大型基建可提升香港排名

香港世界排名點解連續下跌，除了社運及疫情，當然亦有人話係《港區國安法》，我認為是香港近年的大型基建項目不多，雖然有一些地鐵、海濱長廊的項目，但這是民生項目對提升香港排名影響不大，最有效的是香港有一個非常大的基建項目，就可以提升香港排名，「明日大嶼」其實是最合適，但反對聲音不絕，當中有為自己的本身利益，亦有是政治任務。

隨着非建制立法會議員總辭，明日大嶼通過立法的阻力減退，政府應從速上馬，我敢擔保，只要項目展開，外資公司又會重臨，評級亦會上升，世界排名更不在話下。情况好似一間餐廳，裝修之後一定多人幫襯，如果唔裝修，話之你的出品有幾好，食客都未必滿意，而且明日大嶼計劃一定要全球融資，多一些外國金融機構參與，評級都會好一些，這就是「街外錢，大家搵」的道理。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]