曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢

中美關係多變 中央限內地股民買中概股

美股創新高也能為港股帶來上升動力，因此，目前港股是處於一個很不錯的環境，舊經濟股繼續回升，而新經濟股前陣子調整後也出現強力反彈，支持力不錯。

特首施政報告出爐前，有人偷步炒起那些在香港第二上市的股份如阿里巴巴（9988），期望施政報告會宣布港股通能包括這類股份，結果是失望了。不過，問題不大，港股通是錦上添花，添不成花也不該構成沽售壓力，這些第二上市的股份，其第一上市的地方是美國，中美關係多變，這些在美國第一上市的股份隨時會成為美國政府打壓的對象，因此，中央政府暫時不讓內地股民購買這類股票，也應該說是正確的決定。

鐵路站上蓋項目夠港鐵大賺10年

施政報告用了不少篇幅談土地供應，似乎，未來10年香港公共房屋，即公屋與居屋所需要的土地供應已經沒有問題了，不過，這些土地多處於交通不方便的地區，因此，加建地鐵就成了與土地供應並生的條件，得益最大者當然是港鐵（0066），多條鐵路線，多個地鐵站上蓋的項目足以讓港鐵在未來10年賺大錢。

施政報告也強調不會放棄「明日大嶼」，但會思考較創意的融資方法，這意味着不會是特區政府獨資填海，私人企業很可能可以加入，過去100多年，港英政府不斷地填海，每次填海的結果都是賺大錢，過去50多年至今，新加坡政府從沒有停止過填海，也一樣賺大錢，因此，將來若有機會參與填海，創造「明日大嶼」的地產商也一定能賺大錢。

本來，不少人也憧憬這份施政報告會宣布讓內地居民免隔離來香港，理由是目前中國內地疫情已完全受控，結果，施政報告也同樣讓這群持有這份憧憬的人失望，不過，也不必太失望，這項政策應該是很快就可以推出，現在所等待的是香港幾時可以正式推出健康碼，以及目前剛巧出現的疫情反彈現象能否在短期內受控。也因為投資者對開放邊境讓內地居民來港免隔離的事仍然抱着希望，因此，本地保險股及一眾澳門、賭業股的股價依然處於近期高位，港澳一體，澳門實際上早已有條件開放，只不過，中央政府從港澳一體的角度來看問題，因此，開放邊境一定得港澳一致共同進退。

中美股市新高 港股獨憔悴

上星期，恒指兩度破27000點，上周五收市報26894點，27000點是一個重要的心理關，短暫突破不難，但是站穩卻不易，也算是疫情發生後反彈浪的新高點，現在，美股創歷史新高，內地也創52周新高，港股算是獨憔悴。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]