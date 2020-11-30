王弼：貪婪見高位 調整可達一成

未來有什麼可以阻止美股繼續上升呢？留意貪婪恐慌指數已達92，屬非常貪婪的階段，總括2020年的經驗，貪婪程度一旦超越80，調整可以突如其來。上月標普500指數低位約在3200點，當時貪婪指數只有35（低於50，屬恐慌程度），上次貪婪指數見80的時候是9月3日，標指由3550點水平跌至3200點，調整幅度約10%，今次貪婪指數更高，因此今次調整幅度也應該達10%，但王弼不預期跌幅會大幅超逾10%，因為永遠有聯儲局守尾門，今次升浪賺了錢的朋友，或可耐心等候標指調整到3300點水平再入市。

聯儲局守尾門 調整不會過大

說開感恩節，香港人可能會陌生一點，但對於美國來說是大節，是一家人聚首一堂一起吃火雞的節日，感恩上帝賜下豐足的一年。為什麼有這樣的一個節日呢？發達國家的城市人可能不明白為什麼要感恩，食物不是打開雪櫃就有嗎？以前農業社會真的是望天打卦，特別是最初由歐洲遠道美洲的殖民者而言，第一年到達北美洲的時候沒有農作物收穫，那個寒冬令一半的殖民者死亡，要靠印地安人教導他們打獵才捱過那個寒冬，相傳他們獵殺了火雞作食糧，因此便有每年吃火雞的傳統。捱過了在北美最初的艱難日子，之後開始有農作物收穫，因此美國人就在該年開始慶祝他們的感恩節，除了感恩上帝賜下風調雨順，五穀豐收，也希望後代緊記幸福非必然的現實，在上帝和大自然面前必須心存謙卑。

美立國傳統不斷被破壞

另外有一個說法，第一批到美國的殖民者能夠捱過頭一二年失收的艱難日子，之後變得年年豐收，是因為殖民者放棄了最初大鑊飯人民公社式的耕田方法，改為確立私有產權，耕種自己的土地，激勵了生產力，令農作物豐收，才有以後人口的大規模增加。

可以想像，當今美國人，許多已經把感恩節的精神拋諸腦後，還弄個黑色星期五，緊接在感恩節的翌日，瘋狂購物，難聽的也要說，黑色星期五傾銷的貨品很多都是垃圾，得個平字，但未必有用，美國以前就發生過黑色星期五搶購貨品釀成踏死人或打鬥槍擊事件。美國許多人民，已經由以前的心存謙卑變成好逸惡勞。政治經濟上，亦看見那些由城市精英主導的傳媒、科網巨頭和政客，搞起大鑊飯來，不斷破壞美國立國的傳統，言論和宗教自由亦遭到摧殘。

美社會撕裂 拜登特朗普無法修補

其實目前美國社會陷入重大的撕裂，拜登和特朗普的支持者，就是搞大鑊飯和保衛傳統兩股力量鬥爭的結果。這種鬥爭，不會因為單單誰的屁股坐上總統寶座就會消失。拜登不能令美國復原，侵叔也沒有這個能力，也許兩股勢力要有南北戰爭那種較量，分出勝負後美國社會才能重回正軌。

因此，這就是侵叔到目前為止仍然不肯罷休的原因，因為有7000多萬票支持他繼續鬥爭。由現在到明年1月20日前，美國總統選舉仍有變數，也許這個因素，觸發極度貪婪的市况來個大逆轉。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]