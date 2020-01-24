張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益

32歲前轉4份工 年輕人新常態

假如你每次轉工都沒處理上一份工作的強積金，你的累算權益將自動轉移至舊受託人計劃下的個人帳戶內作持續投資。這樣你名下的個人帳戶數目便愈來愈多，同時持有多個帳戶會為管理帶來不便，過度分散的資產亦妨礙你訂立統一的投資策略。

你可以採用以下其中一種方法處理在舊公司工作時所累積的強積金：

（一）是把強積金轉移至新僱主計劃下的供款帳戶，優點是易管理，因只得一個強積金帳戶，每次只需查詢該帳戶資料，便可得知整體強積金投資情况。缺點是強積金計劃由新僱主選擇，自由度較少。

勿把舊帳戶置之不理

（二）是如你在其他強積金計劃下已持有個人帳戶，整合資產至該自選計劃帳戶。優點是可自選受託人及計劃，更多選擇，容易配合自己風險和資產分配取向。缺點是僱員無法將新僱主的強制性公款轉至自選帳戶。

（三）是在原有計劃開立保留帳戶繼續投資。優點是如你滿意舊公司所選用的強積金計劃，可以把強積金保留在舊公司的計劃中，以個人帳戶形式繼續投資。缺點是每次轉工都將新增一個帳戶，強積金資產會過於分散，管理較費時。

以上方案一和二都須僱員整合帳戶，涉及基金買賣，原受託人會為你賣出帳戶的基金，由新受託人按你的指示買入基金，過程中會有一兩星期的空檔。若這時基金價格出現變化，便有機會出現「低賣高買」的情况，大家記得留意。

強積金是退休資產重要部分，大家應積極處理強積金戶口，勿把舊帳戶置之不理。

[張佩儀 財女手記]