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何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀

【明報專訊】剛過去的一周，市場仍然可以保持住在平穩的軌道上。周中，由於美國傳來消息，之前其中一個市場不確定因素——權力能否平穩交接，似乎有了進展，市場因而放輕對相關風險的考量，不同類型的股票都乘着11月初的強勢再上一層樓，特別是年初至今落後於大市的股份，在未來經濟有望在新一屆政府推動下回升，持續領先疫情受惠股。

特朗普卸任前或再有動作

從指數看來，市場應算是很不錯，不過，跟不少同行聊天時，他們都不約而同表達，最近的表現其實不好，由於他們都是長短倉的策略，他們過往靠長新經濟，短舊經濟，甚為吃得開。但最近投資市場「風格」逆轉下，他們兩邊的策略都同時出現虧損，令他們在市場良好的情况下，不但嘗不到甜頭，反而失去了年初至今累積的成果，感覺挺難受。結果，他們不得已也要把手上組合做一些調整，避免進一步的損失，這將會令近期有風格輪動的情况持續多一段時間。

雖然踏入12月，傳統上市場交投都會轉趨淡靜，再加上11月由資金進入亞洲市場拉動的上升，12月應再難有更多顯著的變化，大家可以回到一個較平靜的12月？可能筆者生性多疑，當大家都同樣地認為時，往往都不容易如願。雖然從本周發展來看，政權交接應會較之前估計順利，但這並不代表離任的一方從此之後什麼也不幹，我估計他一定會希望在這餘下的任期中，做一兩件前無古人之事，其中必會包括一項令中方尷尬的事件，屆時，市場就不得不為此作出反應。所以，在市場馳騁的讀者們也應對此等市場預料之外的風險做好心理準備，想好對策。

美新政府上任 未必有蜜月期

回到我們的2021年投資策略系列，上兩次我們已經討論過全球經濟有望明年從低谷中爬出來，在資金重置的過程中，資金東移有望成為未來的一個大趨勢。在這個判斷下，那麼我們對美國市場又有什麼預期呢？其中一家美資大行有以下的幾個預期。首先，普遍市場認為，在新政府上任時，都會出現一個蜜月期。但他們反而認為，由於今年底市場行情已挺充分把疫苗可能帶來經濟復蘇的預期反映在現價上，所以只要某一項風險因素：刺激經濟後續方案延誤，疫苗注射計劃有變，或是疫情嚴重影響經濟活動重啟等，都足以將現時高於平均估值的市場拉落去，形成先低的格局。

價值型投資有望跑贏增長股

不過，隨着經濟在下半年逐步恢復，他們預計，上市公司的盈利可望在2021年中大約有20%的增長，如果這個情况可以實現的話，明年就可以回到2019年的盈利水平（意即疫情讓我們白過了兩年）。從歷史數據上發現，業務恢復對盈利的貢獻速度會較轉弱時為快，他們預期在疫苗如期推出後，2021年下半年經濟會有較強韌的恢復，雖不是全部行業都可以立時受惠，但明年盈利增長的貢獻仍以周期行業為主。他們預計，由於價值型股票於明年變身成增長型，因此，明年可能會出現價值型投資跑贏增長型投資的情况，而周期型股票就有望領跑，勝於防禦型股票。而之前我們有介紹過的ESG（環境、社會責任與管治）的投資傾向，將有機會在新任政府更明確環保政策的影響下，更放異彩。這個大趨勢不可不察。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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