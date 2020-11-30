周顯：成分股數目 多有多好 少有少好

Dow和S&P 500，是不同的指數概念﹕前者的本意是簡單邏輯，因此成分股的數目愈少愈好，後者則是盡量擴大，把有影響力的股票統統加上去。這些不同的指數，在投資世界，有着不同的功用。

在投資世界 有不同功用

以恒生指數為例子，它還有「恒生綜合指數」，計算方法是「涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高的95%，提供了一項全面的香港市場指標。」如果以「指數成分股愈多愈好」為原則，為什麼還需要有成分股數目少得多的恒生指數呢？

因為，我們需要有不同涵蓋率的不同成分指數，其中一種給大眾使用的，就是以simple logic為主，希望用數目最少的大市值股票，但對整個股市又有足夠的代表性，這就是恒生指數和Dow的概念。根據我看過的論文的計算，50隻成分股已足以有足夠的代表性，也有足夠的分散投資。

我舉個例子，市場上有很多指數基金，例如說，盈富基金（2800），要這些基金買入50隻股票比較容易，還是500隻比較容易。絕大部分散戶都有全職工作，他們留意30隻道指成分股，已經累得受不了，你還要他們留意500隻股票，這根本不可能。

總而言之，市場既需要愈少成分股愈好的指數，也需要愈多成分股愈好的指數，各適其適。

[周顯 投資二三事]