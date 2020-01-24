經濟
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231

【明報專訊】美團（3690）今日收市後公布第三季度經營數據，據彭博綜合分析員預測，預料美團第三季收入增長約24%，增速或較第二季加快，但仍低於新冠肺炎疫情前平均40%增長水平。餐飲外送服務訂單有望持續復蘇，受惠於國內旅遊需求逐步恢復，美團的酒店預訂服務收入亦有機會回復增長。不過市場同時預期經營利潤或將錄得較大跌幅，原因之一是外賣送遞員的補貼開支增加影響。

除業績因素，美團亦即將晉身藍籌股行列，恒生指數成分股變動將於本周五收市後生效，意味周五當日相關指數基金或需進行換馬動作，相關買盤會否影響美團走勢值得注視。如投資者欲捕捉美團短線上落機會，好倉可注意美團購26231，行使價355.55元，實際槓桿約5倍，2021年3月1日到期；部署做淡可注意美團沽29833，行使價260.26元，實際槓桿約3.8倍，2021年4月30日到期。

以上數據截至2020年11月27日收市

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
美眾院周三就中概股法案投票
美眾院周三就中概股法案投票
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
美黑色星期五 網購金額增兩成
美黑色星期五 網購金額增兩成
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
亞洲聯合基建進軍教育市場
亞洲聯合基建進軍教育市場
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
屋邨攤位理財產品比併
屋邨攤位理財產品比併
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
傲寓主打細戶 攻上車收租客
傲寓主打細戶 攻上車收租客
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
善用信託壽險助海外子女避遺產稅