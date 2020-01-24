經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945

【明報專訊】期指結算日，港股延續近期升勢，恒指上周五先跌後回穩，低位回落至26700點附近後輾轉回升，高位曾升近190點，再度重上27000點關口，收市升75點。港股六連升，不過27000關口再度得而復失，短線仍有待消化獲利沽壓，向上或以重上並企穩27000為目標，支持參考26500點水平。

舊經濟股繼續受追捧，內險股中國平安（2318）上周五再破位，曾升逾1%至接近92元，收市升近1%，連升3個交易日。日線圖上，平安由11月初開始形成上升軌，向上或可觀望重上95元的機會，支持參考88元水平。

平安破位，好友觀望升幅擴大的機會，再上移至行使價約100元的認購證。觀望慢牛升勢持續，看好可考慮平安認購證12945，行使價100.09元，2021年2月到期，實際槓桿約13.5倍。相反看淡可留意平安認沽證18390，行使價77.77元，2021年5月到期，實際槓桿約10.2倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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