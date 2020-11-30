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劉思明：港股逆轉前續追落後

【明報專訊】恒指近周走勢就似拉牛上樹，乏力向上，但市况不差，只是新舊經濟概念的輪動，升跌互抵，以至整體表現並不突出。事實上，目前恒指強勢的狀况罕見，千萬別估頂，逆轉信號出現前，追落後情况料會持續。

恒指連升6日，徐徐向上，每日升幅不足1%，全周升443點或1.68%，收報26894點；國指全周升2.25%。大市上周日均成交1399億元，高於60天平均半成多，交投平穩。

RSI連續15日高於67 持續強勢

恒指14天RSI連續15日高於67以上，持續處於強勢；最近一次持續強勢為2018年初，踏入2018年首個交易日，恒指RSI升至71，之後連續22日高於67之上。雖然目前上升動力不及2018年初澎湃，但強勢是近年罕見，由於升勢溫和，即使調整料也不會太急太勁。恒指正沿住10天線尋頂，短線回調料可守住20天線（約26560）。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份近一成半；上周有4日升多跌少，全部都是只有五成多股份上升，意味着大部分時間是個別發展。全周計升跌比57比43，大市普遍上升，並不全面。

舊經濟行業繼續受追捧

然而，中短線向好受到寬度支持，恒指國指成分股高於10天線比例，上周稍為低於五成後即回升；高於20天線、50天線比保持約七成以上。月內高於10天線、20天線、50天線比大部分時間維持在五成以上強勢運行，向好趨勢具深度支持。

舊經濟行業繼續受到追捧，但個別大漲後有回吐。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有七成上升，當中有近一半的升幅超過2%跑贏恒指。

能源及相關上周升近7%最強，金屬及礦石亦升逾6%，中資金融、環保及新能源、本地金融升約4%，原材料、中資電力、燃氣供應升逾3%；除了環保新能源行業，其他都是舊經濟行業。

至於下跌行業，連續3周每周升逾4%的航運物流，上周跌逾3%，成為表現最差行業；近3周每周升逾半成的博彩及消閒，上周亦回吐逾2%，為五大表現最差行業之一。此外，防禦性較高的內需行業如家品、食品，上周成為沽售對象跌近3%，可以反映風險胃納改善。

聯塑突破14元 可以收集

一眾行業中，近周基建及建材、電訊的表現相對呆滯，近3周每周變幅（升或跌）都小於2%；不過，建材的管道生產商聯塑（2128）上周大勇漲逾一成，值得留意。

踏入下半年，聯塑與中建材（3323）、信義玻璃（0868）等建材股大漲，前兩者於8月升至高位後出現調整，並經過兩個多月的調整後，於10月底11月初回穩逐步轉強。中建材先漲後高位整固，近兩周多守住10.5元前阻力之上；聯塑上周突破14元關口，短線有望守於該水平凝聚動力，可以收集；止蝕位放在50天線約13.6元。

[劉思明 數據尋寶]

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