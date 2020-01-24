金子：大行升目標價 友邦購18361

匯豐衍生工具部報告指，資金流向集中於科技股身上，上周四美團（3690）及騰訊（0700）淡倉都有資金流入，為流入量最多個股，分別超過950萬及700萬元。同日騰訊好倉流出1億元。

特首林鄭月娥在施政報告中稱，促成保險業於大灣區設立服務中心。大和發表研究報告指出，在有利的利率環境和股票市場支持下，該行上調友邦保險（1299）目標價為108元，重申「買入」評級。大和表示，友邦中國目前擁有300萬名客戶，反映其現有中產階層的滲透率僅為2％左右，集團將於短期內集中於成都，並在成都分公司開業至少一年後，擴展到其他城市。友邦月初公布截至9月30日止第三季業務業績，新業務價值為7.06億美元，按年跌28％，按季升24％。友邦第三季業務業績大致符合多間券商預測，摩根士丹利及瑞信等指重視友邦中國業務的發展及增長。技術上，友邦暫時企穩20天線，短線會在85元至90元上落，投資者可以在85元附近吸納其購證（18361）。

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