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蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸

【明報專訊】今年以來，恒指跌4.6%，成分股表現差異大，新經濟股與舊經濟股各走極端，但在較大跌幅的藍籌股之中，算是新經濟股的石藥（1093）跌21%（已調整股息和紅股除淨），比中行（3988）、中石化（0386）等典型舊經濟股表現更差，實在令人意外。但其實石藥的頭三季業績不俗，值得趁低吸納。

石藥之業務雖然不至於受惠疫情，但所受影響總算較一眾舊經濟股輕微。上周一公布第三季業績，收入按年升19%至66億元人民幣，股東應佔溢利按年升29%至12.0億元人民幣，盈利增速較上半年之23%加快。

季績勝預期，主要因為成藥及原料產品增長較佳（按年升約19%），而毛利率升2.75個百分點，因較高毛利率的成藥銷售佔比上升，以及原料產品毛利率改善。主要成藥之中，抗腫瘤產品增長較佳，銷售收入按年增加35%。另外，部分經營開支佔收入比率下降，亦有助盈利增速加快，包括銷售開支佔比跌2.61個百分點，行政開支佔比跌0.71個百分點。

明年預測市盈率14.8倍 估值吸引

不過，石藥並非全面削減開支，而是積極投入研發，第三季研發費用佔比上升，首三季累計研發費用22.7億元人民幣，按年升51%，佔收入11.8%。公司目標於2020至2025年推出13款創新藥，預料有助盈利增長。本行的醫藥行業分析員估計，石藥之2020及2021年盈利分別按年增長23%及22%，現價相當於2021年預測市盈率14.8倍，估值吸引。

此外，回歸A股或有助石藥股價回升。公司於5月27日公布，建議在上海科創板上市，當時股價8.1元，8月底最高升至11元，現已回落至8元以下，完全沒反映A股的潛在利好。若稍後回A進展順利，有機會再次炒高H股。

（筆者為證監會持牌人 ，沒持有上述股份）

（作者蔡金強有事，專欄《奧陸之聲》暫停一期）

招銀國際研究部策略師

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