李聲揚：MeWe難打倒fb

有趣的是，不少朋友留言，建議小弟轉場至MeWe。MeWe近來風頭甚勁，聲稱已突破1000萬用家，而小弟也確實看到有朋友轉場（但仍未放棄facebook），到底MeWe是否能夠挑戰facebook霸權？小弟初步評估：MeWe是近N年眾多挑戰者中最具實力的一個，但應該仍不易打倒巨人。

facebook被稱為霸權，不是一朝一夕的事。但大家也知道，沒有不沉的巨輪，特別是現在的科技生態，新企業顛覆舊公司，速度可以極快。朋友會說，ICQ、Friendster、Xanga、MySpace，當年也是一時無兩，現今屍骨何在？

fb仗網絡效應維持「霸權」

肯定的是，以上的公司，即使在全盛時期，地位也未及現時的facebook般「屈機」。facebook近幾年是非愈來愈多，先是爆出劍橋泄密事件，當時小弟在本報專欄也稱「fb危機像擠提，穩住幾天可化解」。另外，今年facebook也因為漠視「仇恨言論」（主要是BLM運動期間），而被大批廣告商杯葛，當時小弟認為是買入機會。

不過今次危機，有點不一樣。以往沒有像樣的替代品，今次用家找到了MeWe。

fb管不管言論都有人鬧

今次危機的導火線，是美國大選。社交媒體（不止facebook）處理特朗普以及其支持者（「侵粉」）言論的手法，受到不少非議。「侵粉」固然認為社交媒體不公正，但小弟的非「侵粉」朋友不少也認為facebook的手法有問題。

歸根究柢，互聯網最初（二三十年前）是百花齊放自由空間，但慢慢也變成九反之地，政府自然規管。同樣地，facebook最初被視為「平台」，不用為用家的言論行為負責。但隨着公司愈做愈大，就應驗了「能力愈大，責任愈大」了。

facebook教主朱克伯格，本身傾向不理會平台上的言論，除了是時間及人力開支外，也有意識形態上的理由。朱克伯格聲稱，公司不應該成為「真理仲裁者」。

但回想一下，BLM運動令facebook被商戶杯葛，正是因為公司「放任」「不作為」。但到facebook現在「作為」，卻也被批評。值得留意的是，兩次事件中，批評公司的，應該不是同一班人。所以說到底，是社會撕裂的問題，公司無論如何都會得罪人。

之前挑戰facebook的公司，最像樣是Google Plus。有巨企撐腰，資金及技術都不成問題，但敗因也是因為太像facebook。facebook可以如此霸道，不少人日日鬧卻日日上，仗的是Network Effect（網絡效應）。另起爐灶的社交網，人氣不夠，朋友仍然留在facebook，挑戰者很快就凋零。而facebook是如何做到Network Effect？其中一大殺着，當然是免費。MeWe用家，固然不少是「侵粉」。但平台本身，可能是汲取了Google Plus失敗的教訓，設計倒有不少破格之作，值得一提。

MeWe不靠廣告難以維皮

首先是MeWe不搞「算法」，此點比較像Twitter。你就只會順序的看到朋友動態，也可以避免了「圍爐」的迴音谷效應（雖然不少用家本身就已經圍爐）。另外，公司也不賣廣告，至少暫時的宗旨是。那問題來了，MeWe如何維皮？答案是用了Freemiun模式——進階功能，例如開專頁，就要付費了。

此模式能否成功？小弟相信仍是有點難度。首先，大部分用家根本不介意被「算法」主宰，Twitter算是不太搞「算法」，卻仍難挑戰facebook，而照搞「算法」的YouTube大家也很受落。

另一問題是收入方面，小弟未有認真研究，但初步感覺上，公司難以維皮。固然開專頁的主人會付費，但若沒有廣告收入，似乎難以長期生存。留意MeWe普通用家仍是免費，明顯創辦人也知道很多人不願付費，而Network Effect十分重要。

同樣面對政府規管問題

最後，卻是政府問題。MeWe愈成功，也代表官府的手會伸近。若公司開始成形，然後平台充斥眾多不受控制的「仇恨言論」，猜猜政府會否坐視？若搞出人命呢？同樣地，若有大品牌拋棄facebook而用MeWe，難度就不怕被杯葛？

小弟多年一直看好facebook，暫時仍然是。小弟的想法是，MeWe的出現，正好給朱克伯格一個挑戰，這也是資本主義的好處，新敵人總可以入場。只是朱克伯格，貴為身家1000億美元的全球第5首富，是否仍有鬥心？公司股價再升一兩倍，於他而言有何分別？不要忘記，當年小伙子只是搞個平台去品評女同學長相（電影則形容他為泡妞失敗的毒男），應該沒有想過有今天吧！

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]