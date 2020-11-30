經濟
林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：恒指急升逾一成的啓示

【明報專訊】本文見報之時，已是11月的最後一個交易日。如無意外，今個月將是恒指自2015年4月以來表現最佳的一個月份（截至周五止，恒指較10月底升11.6%），而在過去5年內，能夠與今個月表現相提並論的，就只有2015年4月以及2018年1月。

資本市場最令人着迷，同時亦是最令人沮喪的地方，大概是其不可預測的屬性。相信在本月開局之初，全球投資者仍在擔心美國總統大選會否又再爆大冷或出現一場憲政危機，與此同時，還要每日面對不斷上升的新冠病毒肺炎確診人數，相信沒多少人會預料得到，這個充滿不確定性的月份，竟然成為今年全球金融市場表現最亮麗的一個月！

筆者當然明白，大逆轉往往在市况最不明朗，投資者情緒最低迷的情况出現。剛過去的一個月，當然亦有若干令投資者裹足不前的不明朗因素困擾大市，但是全球資本市場已由3月市場最恐慌的低位回升了不少。其中，恒指表現較差，10月收市價只較3月低位回升了14%，但是作為全球股市火車頭的標普500指數，在10月底時，指數已較3月低位反彈近50%。正因為在今個月全球市場氣氛進一步轉牛之前，市場氣氛本已絕不悲觀，令這個突如其來的大升市，與過往市場氣氛大逆轉的月份與別不同。

急升股份數量 多得不尋常

讀者若能翻查本欄過去一個月的專欄內容，應該不會認為本欄對今個月的升市感到太過驚訝，甚至會認同這只不過是情理之內兼意料之中。只是，在回顧本月多隻舊經濟股份的表現時，令筆者頗感意外的是，原來單月急升30至50%的股份，數量多得有點不太尋常。

有買開美股的投資者，應該更加感受得到市場氣氛好得有點令人難以置信，個別股份只要有一點好消息出籠，股價隨時可以在三五日內急升50至100%。例如，其中一家本欄亦有關注的半新股、從事大數據研究的Palantir（PLTR），股價單月便急升了173%，而像PLTR表現不相伯仲的公司，數量是不勝枚舉。

踏入2020年底，不少大行都會為未來一年的大市前景把脈。一點也不令人意外，絕大部分的分析師及投資者（包括本欄，一笑），都認為明年會更好。原因其實不難理解，全球央行在疫情期間，印了天量的新增貨幣供應，資產很難不出現價格通脹！何况，如今疫苗供應如箭在弦，全球經濟百廢待興，經濟復蘇前景就在眼前。其中一個少數的例外，是美銀國際的策略師，他們認為截至11月底之前，全球資本市場的氣氛，已經到了幾乎投資者一面倒看好後市的地步，而大市要進一步上升，依靠的是態度仍然存疑的潛在買家回心轉意，而不是原來那批早已滿倉持貨的投資者在塘水滾塘魚。

細心的讀者，不妨自行翻查對上兩次恒指急升10%或以上的2018年1月以及2015年4月，之後幾個月港股的表現，這或者對閣下長線投資的表現，未必有太大的幫助，但也許會對閣下未來兩三個月的資產配置部署，會有一點啟發作用。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
美眾院周三就中概股法案投票
美眾院周三就中概股法案投票
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
美黑色星期五 網購金額增兩成
美黑色星期五 網購金額增兩成
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
亞洲聯合基建進軍教育市場
亞洲聯合基建進軍教育市場
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
屋邨攤位理財產品比併
屋邨攤位理財產品比併
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
傲寓主打細戶 攻上車收租客
傲寓主打細戶 攻上車收租客
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
善用信託壽險助海外子女避遺產稅