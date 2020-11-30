林少陽：恒指急升逾一成的啓示

資本市場最令人着迷，同時亦是最令人沮喪的地方，大概是其不可預測的屬性。相信在本月開局之初，全球投資者仍在擔心美國總統大選會否又再爆大冷或出現一場憲政危機，與此同時，還要每日面對不斷上升的新冠病毒肺炎確診人數，相信沒多少人會預料得到，這個充滿不確定性的月份，竟然成為今年全球金融市場表現最亮麗的一個月！

筆者當然明白，大逆轉往往在市况最不明朗，投資者情緒最低迷的情况出現。剛過去的一個月，當然亦有若干令投資者裹足不前的不明朗因素困擾大市，但是全球資本市場已由3月市場最恐慌的低位回升了不少。其中，恒指表現較差，10月收市價只較3月低位回升了14%，但是作為全球股市火車頭的標普500指數，在10月底時，指數已較3月低位反彈近50%。正因為在今個月全球市場氣氛進一步轉牛之前，市場氣氛本已絕不悲觀，令這個突如其來的大升市，與過往市場氣氛大逆轉的月份與別不同。

急升股份數量 多得不尋常

讀者若能翻查本欄過去一個月的專欄內容，應該不會認為本欄對今個月的升市感到太過驚訝，甚至會認同這只不過是情理之內兼意料之中。只是，在回顧本月多隻舊經濟股份的表現時，令筆者頗感意外的是，原來單月急升30至50%的股份，數量多得有點不太尋常。

有買開美股的投資者，應該更加感受得到市場氣氛好得有點令人難以置信，個別股份只要有一點好消息出籠，股價隨時可以在三五日內急升50至100%。例如，其中一家本欄亦有關注的半新股、從事大數據研究的Palantir（PLTR），股價單月便急升了173%，而像PLTR表現不相伯仲的公司，數量是不勝枚舉。

踏入2020年底，不少大行都會為未來一年的大市前景把脈。一點也不令人意外，絕大部分的分析師及投資者（包括本欄，一笑），都認為明年會更好。原因其實不難理解，全球央行在疫情期間，印了天量的新增貨幣供應，資產很難不出現價格通脹！何况，如今疫苗供應如箭在弦，全球經濟百廢待興，經濟復蘇前景就在眼前。其中一個少數的例外，是美銀國際的策略師，他們認為截至11月底之前，全球資本市場的氣氛，已經到了幾乎投資者一面倒看好後市的地步，而大市要進一步上升，依靠的是態度仍然存疑的潛在買家回心轉意，而不是原來那批早已滿倉持貨的投資者在塘水滾塘魚。

細心的讀者，不妨自行翻查對上兩次恒指急升10%或以上的2018年1月以及2015年4月，之後幾個月港股的表現，這或者對閣下長線投資的表現，未必有太大的幫助，但也許會對閣下未來兩三個月的資產配置部署，會有一點啟發作用。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]