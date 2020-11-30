陸振球：從摩爾定律看數據中心需求

此定律乃是1964年由英特爾（Intel）創始人之一的戈登·摩爾提出的。其內容為：積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍；經常被參照的「18個月」，是由英特爾執行長大衛·豪斯（David House）提出：預計18個月會將晶片的效能提高一倍，即在科技快速進步下，電晶體愈做愈小，是一種以倍數增長的觀測（見圖1）。

地皮建數據中心 不如興建住宅

摩爾定律其實也標示提供相同數據容量需要的空間只會更少，亦即數據儲存需求與土地需求並非正比，朋友指出，未來兩至三年，預計香港會有450萬平方呎數據中心樓面面積供應，當中300萬呎來自改劃或改建已發展用地（Brownfield），而本港現時市面共有600萬平方呢數據中心，但仍未用盡，部分數據中心的使用量更低至五成，預計現時供應足夠應付未來10年需求。

看好晶片股 可候SOXX回吐吸

朋友認為，香港未來的數據中心供應充裕，即使需求上升，改劃現有的工廈或棕地亦可應付，但坊間卻不乏相關地皮供應短缺之說，而與其將新的土地劃作數據中心，不如將之作興建住宅，更能配合社會需要。

朋友投資台積電大賺，筆者認為如果看好晶片股又不想過分集中單一股份，而希望分散風險，其實可留意一些晶片股的ETF如 iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)，今年股價累升超過四成（見圖2），可候回吐吸納。

[陸振球 投資超限戰]