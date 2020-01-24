謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕

【明報專訊】久未接受美國傳媒訪問的現任美國總統特朗普，於上周感恩節開腔回應記者詢問，特朗普表示如果拜登勝出「選舉人團」，他將會離開白官。特朗普沒有如以往般出口傷人，但如此平淡的回應，反而突顯了他和他的律師團隊有把握「翻盤」，所以才會作出如此劃地自限的聲明。暴風雨前夕總是平靜，投資者此刻切忌錯判形勢，誤以為「大局已定，聖誕例靜」。
勿誤判「大局已定 聖誕例靜」
由於無論美國抑或香港股市均已假定登拜當選下任美國總統，並在過去一個月的升市中，充分反映了中美關係有所緩和，以及兩國貿易壁疊快將解除之憧憬。因此，假如特朗普一旦翻盤成功，在12月14日選舉人團中獲勝的話，早前股市升幅必定化為烏有，甚至可能「跌凸」，故奉勸投資者現時一定要小心管控風險，以防市場出現大震盪。
反映美國股市恐慌情緒的標普VIX指數，近日下跌至貼近20水平，感恩節假期前收報21.25，代表市場洋溢着一片樂觀氣氛。
由於在過去20多年標普500指數和 VIX 指數的相關性屬於反向關係，即標普500指數上升，VIX則下降，反之亦然，所以VIX指數一直被市場稱為「恐慌晴雨表」。近日VIX指數創半年新低，筆者認為未必是一件好事，皆因當VIX指數處於非常低水平時，暗示市場低估潛在風險。
VIX低企 或暗示市場低估風險
除此之外，美匯指數終於跌穿92水平，預期新一波跌勢才剛開始，料向89水平邁進。另一邊廂，黃金價格並沒有因為美元疲弱而受惠，反而延續早前弱勢，在每盎司1800美元爭持。
金價走勢一如筆者早前觀察，美匯指數與金價之間的反向關係似已消失。
按照圖表的分析，每盎司1800美元為重要支持位，不容有失，一旦失守，預期短線炒賣者將爭相平倉，相反長線投資者則毋須心急入市，宜先避風頭，伺機低位吸納。
市場正增持非美元資產
與此同時，過去兩周一度升勢凌厲的比特幣（Bitcoin），在感恩節前夕出現回吐，從上周最高位19500美元下跌至17000美元，波幅非常大。Bitcoin自今年9月初由10000美元水平上升至今，升幅可觀，但其波幅並非一般投資者所能承受，所以一直以來筆者只建議大家增加對於加密貨幣的認識，而沒有示意一定要把加密貨幣或相關ETF放進投資組合內。
不過話說回來，觀乎Bitcoin過往兩個月走勢，確實極不尋常，再加上美元弱勢持續，似乎市場大方向正在增持非美元資產，減少美元敞口。
跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者