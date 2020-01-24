謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕

勿誤判「大局已定 聖誕例靜」

由於無論美國抑或香港股市均已假定登拜當選下任美國總統，並在過去一個月的升市中，充分反映了中美關係有所緩和，以及兩國貿易壁疊快將解除之憧憬。因此，假如特朗普一旦翻盤成功，在12月14日選舉人團中獲勝的話，早前股市升幅必定化為烏有，甚至可能「跌凸」，故奉勸投資者現時一定要小心管控風險，以防市場出現大震盪。

反映美國股市恐慌情緒的標普VIX指數，近日下跌至貼近20水平，感恩節假期前收報21.25，代表市場洋溢着一片樂觀氣氛。

由於在過去20多年標普500指數和 VIX 指數的相關性屬於反向關係，即標普500指數上升，VIX則下降，反之亦然，所以VIX指數一直被市場稱為「恐慌晴雨表」。近日VIX指數創半年新低，筆者認為未必是一件好事，皆因當VIX指數處於非常低水平時，暗示市場低估潛在風險。

VIX低企 或暗示市場低估風險

除此之外，美匯指數終於跌穿92水平，預期新一波跌勢才剛開始，料向89水平邁進。另一邊廂，黃金價格並沒有因為美元疲弱而受惠，反而延續早前弱勢，在每盎司1800美元爭持。

金價走勢一如筆者早前觀察，美匯指數與金價之間的反向關係似已消失。

按照圖表的分析，每盎司1800美元為重要支持位，不容有失，一旦失守，預期短線炒賣者將爭相平倉，相反長線投資者則毋須心急入市，宜先避風頭，伺機低位吸納。

市場正增持非美元資產

與此同時，過去兩周一度升勢凌厲的比特幣（Bitcoin），在感恩節前夕出現回吐，從上周最高位19500美元下跌至17000美元，波幅非常大。Bitcoin自今年9月初由10000美元水平上升至今，升幅可觀，但其波幅並非一般投資者所能承受，所以一直以來筆者只建議大家增加對於加密貨幣的認識，而沒有示意一定要把加密貨幣或相關ETF放進投資組合內。

不過話說回來，觀乎Bitcoin過往兩個月走勢，確實極不尋常，再加上美元弱勢持續，似乎市場大方向正在增持非美元資產，減少美元敞口。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]