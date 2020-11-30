經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌

【明報專訊】美國總統大選塵埃落定，總務署已正式啟動過渡程序，加上疫苗的好消息湧現，市場情緒近日開始轉好，氣氛亦變得較為樂觀。在市場避險情緒減退下，美匯指數持續向下，最近更跌至3個月低位的92水平以下。

美元向下，一眾主要外幣均出現明顯升勢，歐元兌美元正向技術阻力1.20附近推進；澳元兌美元亦正邁向今年高位0.7415；紐元兌美元處於0.70以上的新高；英鎊兌美元目前則向1.34及1.35阻力水平上升。若以上匯價突破阻力區域，即歐元兌美元突破1.20至1.21、英鎊兌美元升穿1.35至1.36、以及澳元兌美元升至0.74至0.75的話，反映美元長期下跌趨勢臨近；不過，若匯價未能升破以上阻力的話，或有機會令美元進入一個短線反彈。本行認為市場流動性較低、特別是臨近年尾，投資者或需要更謹慎部署。

留意主要外幣能否突破阻力

市場的風險事件及流動性不足仍然是投資者目前需要關注的問題，不過在今年因為疫情的特別情况下，投資者似乎已經開始適應短期風險，反而集中於更大範圍的趨勢發展。長線投資者或會預期美元的走勢將會逆轉，當他們在對冲貨幣、又或從美元身上重新配置資金時，有機會在市場上造成沽售美元的壓力，亦有機會令美元向下。

金價支持位1750至1760美元

另外，由於近日市場避險情緒減退，令黃金走勢亦較為失色；同時交易所買賣黃金的流動性加快某程度上亦令金價受壓。我們發現市場的資金大多流入其他的加密貨幣，例如比特幣，而黃金卻錄得明顯的資金流出。投資倉盤的數據亦顯示，策略性投資者已經縮減持有黃金的數量。本行認為黃金的結構性上升趨勢並無改變，雖然本行承認，短期內市場有可能會繼續轉換或沽出黃金相關的ETF（交易所買賣基金），但本行相信美國聯儲局限制債息上升，實際收益率反彈似乎並不會持續很長時間；而美元轉弱亦是支持金價的因素之一，因此黃金仍然是多元化資產組合中一個吸引的配置。從技術圖表顯示，金價目前處於200天移動平均線徘徊，下一個支持位將會處於1750至1760美元附近。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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