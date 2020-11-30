沈永年：大灣區物業回報比英國高？

鄧太和丈夫在比利時、英國、香港都有物業，但由於兩夫婦都將近退休，而英國物業的稅率十分高昂，因此打算賣掉部分英國物業，轉為投資大灣區物業。為答謝筆者提供的協助和資訊，鄧太更邀請筆者到他們比利時家裏的酒窖，挑選喜歡的美酒，於他們成功購入心儀的江門別墅後，一起品嘗和談天。每次得到讀者和觀眾的感謝，筆者都會覺得很振奮，因為這是對我和我的團隊付出的肯定。筆者幾乎每天都到不同地方拍攝樓盤或生活影片給大家看，為的就是讓大家看到大灣區，以至內地其他城市現在的發展和生活，給香港人多一個居住、退休或投資的選擇。

中央支持發展 大灣區十分宜居

疫情期間，港人或華僑都難以親身到內地參觀樓盤及處理買樓手續，但隨着大灣區不斷發展，一線城市的樓價近年上升了很多，二線城市的樓價也逐步攀升；筆者的影片，正好在這段期間為他們提供了很多實用的資訊，讓無法親身到內地的觀眾，都可以及時購得心儀的物業。現時大灣區的新樓盤交樓標準高，不少樓盤不但景觀優美、社區配套完善，物業管理也是十分專業；加上中央政府大力支持大灣區發展，積極興建各樣基建，包括來往各城市的交通配套、花園、綠道等，現時的大灣區可以說是十分宜居的地方。

今時今日內地的新樓盤，相比起20多年前筆者到內地經商時所見到的，質素實是提升了很多。以前在內地置業，並沒有現在這麼輕鬆和安全，風險也很多；不但制度混亂，更不時出現樓盤「貨不對辦」的情况。若不是當年經商認識一些在這方面在行的朋友，筆者也不敢貿然在內地投資物業。筆者不時聽到有人說，在內地投資物業要繳稅，很不划算，但其實內地的購樓稅額並不高昂，相比起英、美等地置業需繳付的稅額，更是「小巫見大巫」。

物業質素提高 社區愈來愈安全

在英國投資物業作出租用途，需繳交多項費用，例如印花稅、市政稅及個人所得稅，如果物業升值，更要繳付資產增值稅，稅項之多令出租回報大打折扣，這也是鄧太賣掉英國物業，轉投大灣區市場的原因。除了稅額高昂，經歷過投資股票失利也是鄧太選擇轉戰大灣區的原因；原本鄧太認為購買物業手續繁複，買股票則方便得多，但思來想去，認為股票市場波幅大，兩夫婦都即將退休，投資物業似乎比投資股票更有保障。

其實，無論是投資股票還是物業，是在哪個國家的市場投資，最重要還是先做足資料蒐集，了解其細節和存在風險；緊記「先求知，再投資」，就能及時出擊，享受投資成果！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]