沈永年：大灣區物業回報比英國高？

【明報專訊】一位身處比利時的華人觀眾，近日發了一些錄音留言給筆者，感謝本人的幫忙，令筆者感到十分感動，也想在此跟各位讀者分享。以前筆者還在做電腦生意的時候，每年都會到德國參加電腦展，也順道到歐洲旅行，而眾多歐洲國家之中，最喜歡的就是瑞士和比利時。筆者曾到過比利時數次，每次都有熱心農莊夫婦，招待我到他們家暫住，筆者認為比利時人不但很親切友善，那裏的風景也是一絕。這位比利時華人鄧太，是一家當地餐館的老闆，疫情關係令她的空閒時間多了，就經常都在YouTube上看筆者拍攝的影片，並打算入巿江門一個樓盤的別墅。
鄧太和丈夫在比利時、英國、香港都有物業，但由於兩夫婦都將近退休，而英國物業的稅率十分高昂，因此打算賣掉部分英國物業，轉為投資大灣區物業。為答謝筆者提供的協助和資訊，鄧太更邀請筆者到他們比利時家裏的酒窖，挑選喜歡的美酒，於他們成功購入心儀的江門別墅後，一起品嘗和談天。每次得到讀者和觀眾的感謝，筆者都會覺得很振奮，因為這是對我和我的團隊付出的肯定。筆者幾乎每天都到不同地方拍攝樓盤或生活影片給大家看，為的就是讓大家看到大灣區，以至內地其他城市現在的發展和生活，給香港人多一個居住、退休或投資的選擇。
中央支持發展 大灣區十分宜居
疫情期間，港人或華僑都難以親身到內地參觀樓盤及處理買樓手續，但隨着大灣區不斷發展，一線城市的樓價近年上升了很多，二線城市的樓價也逐步攀升；筆者的影片，正好在這段期間為他們提供了很多實用的資訊，讓無法親身到內地的觀眾，都可以及時購得心儀的物業。現時大灣區的新樓盤交樓標準高，不少樓盤不但景觀優美、社區配套完善，物業管理也是十分專業；加上中央政府大力支持大灣區發展，積極興建各樣基建，包括來往各城市的交通配套、花園、綠道等，現時的大灣區可以說是十分宜居的地方。
今時今日內地的新樓盤，相比起20多年前筆者到內地經商時所見到的，質素實是提升了很多。以前在內地置業，並沒有現在這麼輕鬆和安全，風險也很多；不但制度混亂，更不時出現樓盤「貨不對辦」的情况。若不是當年經商認識一些在這方面在行的朋友，筆者也不敢貿然在內地投資物業。筆者不時聽到有人說，在內地投資物業要繳稅，很不划算，但其實內地的購樓稅額並不高昂，相比起英、美等地置業需繳付的稅額，更是「小巫見大巫」。
物業質素提高 社區愈來愈安全
在英國投資物業作出租用途，需繳交多項費用，例如印花稅、市政稅及個人所得稅，如果物業升值，更要繳付資產增值稅，稅項之多令出租回報大打折扣，這也是鄧太賣掉英國物業，轉投大灣區市場的原因。除了稅額高昂，經歷過投資股票失利也是鄧太選擇轉戰大灣區的原因；原本鄧太認為購買物業手續繁複，買股票則方便得多，但思來想去，認為股票市場波幅大，兩夫婦都即將退休，投資物業似乎比投資股票更有保障。
其實，無論是投資股票還是物業，是在哪個國家的市場投資，最重要還是先做足資料蒐集，了解其細節和存在風險；緊記「先求知，再投資」，就能及時出擊，享受投資成果！