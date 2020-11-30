屋邨攤位理財產品比併

明報記者 黃清瑤

中壽「儲5年 派一世」只合閒錢

近日可見中國人壽在全港多區開設逾50家財富管理中心，並以「儲5年 派一世」吸引市民投資，該產品指年儲5萬元，可每年派7000元。廣告內容吸引，經了解後原來是購入該公司的「賞悅連年儲蓄保」，計劃其實是一份儲蓄及人壽保險，假設保單基本投保額為25萬元，每年保費為52997.5元。供款期為5年，派息期為111年。另外包含了10年的意外身故保障。從表1可見，若不計非保證回報，供款人35年後的保障現金價值亦追不上供款，如公司提供100%的非保證回報，在第5年退保仍要年蝕3.3厘、第25年方可獲5.9厘年回報。要留意，提及的回報率是息滾息，若投保人年年都提取現金，回報率會更低。產品的優點是供款期短，缺點是要長時間不動用資金才可獲高回報，較適合完全不善理財，以及有多餘錢並長年都不需動用資金人士。

宏利「投資10萬 每月派700元」屬相連險

近日又見宏利於不同屋邨設小型攤檔，「投資10萬元，每月約派700元，每年約派8400元」，回報率逾8厘，當中是投資相連壽險計劃。相連險是一種兼備投資成分的人壽保險，與單純買入基金比較，保單層面上會有退保收費、提取款項收費等。當你購入相連險時先要扣除保單費、投資基金費等，再以餘下資金買入基金單位。

宏利的相連險計劃最低投資額是10萬元，如想增加投保額需以10萬元起跳，派息金額亦不可投放在基金滾存。保單最短投保年期是5年，假如第一年贖回，將會收取贖回金額的6%，第二年贖回收取5%，餘此類推。雖然當中基金選擇多，但無論是流動攤檔或網上保險經紀，近期都在力推「安聯收益增長基金」。安聯收益增長基金由年初至今累積回報為9.75%，過去5年為57.43%，投資平均分佈在股票、可換股債及高收益債，年度化股息收益率為8.21%。保單費外，另會收取每年投資選項的資產淨值的1.2%作為帳户維持費、每年介乎投資選項資產淨值的0.5%至2.1%的管理費，可見支出費用近2%。透過宏利買入相連險基金不但要繳付保單費、各樣費用，最低投資額亦為10萬元。如投資者單獨買入安聯收益及增長基金 A 月類收息股份，最低投資額為1000美元（約7800港元），基金年度管理費為1.5%，而優點是同樣月月派息，又可靈活調動。

揀啱藍籌收息 回報豐厚

過去5年恒指累升4898點或22.27%。當中選出幾隻藍籌股作比較，如同樣投資10萬元及持貨5年，計及股息，幾隻藍籌股的年回報率由8.29%至52.03%不等，當中股息可自由取出運用。以港燈（2638）為例，在2015年11月30日以5.95元買入，10萬元可買33手，在2016年就分兩次、每股共派息0.4004元，即33手全年派息6606元，過去5年共派息3.1萬元。上周五收報7.79元，升幅連同股息，賺6.13萬元，年回報率為12.7%（見表2）。得出的結論是，若要理財得宜還是買入穩健資產並作長線投資，假手於人始終需要付上一定成本。

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