經濟
幫你格價

投資策略

屋邨攤位理財產品比併

【明報專訊】新冠病毒疫情爆發接近1年，本港不少市民生計受到影響，令不少人驚覺積穀防饑的重要。與此同時，各區出現不少流動攤位，以「月月派息」、「回報高於銀行存款」作招睞，吸引市民投資或購買相關理財產品。這些產品是否值得購買、回報又能否跑贏通脹，以及當中風險又如何？

明報記者 黃清瑤

中壽「儲5年 派一世」只合閒錢

近日可見中國人壽在全港多區開設逾50家財富管理中心，並以「儲5年 派一世」吸引市民投資，該產品指年儲5萬元，可每年派7000元。廣告內容吸引，經了解後原來是購入該公司的「賞悅連年儲蓄保」，計劃其實是一份儲蓄及人壽保險，假設保單基本投保額為25萬元，每年保費為52997.5元。供款期為5年，派息期為111年。另外包含了10年的意外身故保障。從表1可見，若不計非保證回報，供款人35年後的保障現金價值亦追不上供款，如公司提供100%的非保證回報，在第5年退保仍要年蝕3.3厘、第25年方可獲5.9厘年回報。要留意，提及的回報率是息滾息，若投保人年年都提取現金，回報率會更低。產品的優點是供款期短，缺點是要長時間不動用資金才可獲高回報，較適合完全不善理財，以及有多餘錢並長年都不需動用資金人士。

宏利「投資10萬 每月派700元」屬相連險

近日又見宏利於不同屋邨設小型攤檔，「投資10萬元，每月約派700元，每年約派8400元」，回報率逾8厘，當中是投資相連壽險計劃。相連險是一種兼備投資成分的人壽保險，與單純買入基金比較，保單層面上會有退保收費、提取款項收費等。當你購入相連險時先要扣除保單費、投資基金費等，再以餘下資金買入基金單位。

宏利的相連險計劃最低投資額是10萬元，如想增加投保額需以10萬元起跳，派息金額亦不可投放在基金滾存。保單最短投保年期是5年，假如第一年贖回，將會收取贖回金額的6%，第二年贖回收取5%，餘此類推。雖然當中基金選擇多，但無論是流動攤檔或網上保險經紀，近期都在力推「安聯收益增長基金」。安聯收益增長基金由年初至今累積回報為9.75%，過去5年為57.43%，投資平均分佈在股票、可換股債及高收益債，年度化股息收益率為8.21%。保單費外，另會收取每年投資選項的資產淨值的1.2%作為帳户維持費、每年介乎投資選項資產淨值的0.5%至2.1%的管理費，可見支出費用近2%。透過宏利買入相連險基金不但要繳付保單費、各樣費用，最低投資額亦為10萬元。如投資者單獨買入安聯收益及增長基金 A 月類收息股份，最低投資額為1000美元（約7800港元），基金年度管理費為1.5%，而優點是同樣月月派息，又可靈活調動。

揀啱藍籌收息 回報豐厚

過去5年恒指累升4898點或22.27%。當中選出幾隻藍籌股作比較，如同樣投資10萬元及持貨5年，計及股息，幾隻藍籌股的年回報率由8.29%至52.03%不等，當中股息可自由取出運用。以港燈（2638）為例，在2015年11月30日以5.95元買入，10萬元可買33手，在2016年就分兩次、每股共派息0.4004元，即33手全年派息6606元，過去5年共派息3.1萬元。上周五收報7.79元，升幅連同股息，賺6.13萬元，年回報率為12.7%（見表2）。得出的結論是，若要理財得宜還是買入穩健資產並作長線投資，假手於人始終需要付上一定成本。

[幫你格價]

相關字詞﹕高回報 保險經紀 收費 藍籌 宏利

上 / 下一篇新聞

方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
美眾院周三就中概股法案投票
美眾院周三就中概股法案投票
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
美黑色星期五 網購金額增兩成
美黑色星期五 網購金額增兩成
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
亞洲聯合基建進軍教育市場
亞洲聯合基建進軍教育市場
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
傲寓主打細戶 攻上車收租客
傲寓主打細戶 攻上車收租客
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
善用信託壽險助海外子女避遺產稅