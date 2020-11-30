經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建

【明報專訊】香港製造業式微，對傳統工業大廈需求大減，不少早年建成、設施落後、維修欠妥的舊式工廈，若非空置率偏高，就是被違法改作其他用途，如商舖、食肆、派對房間，以至劏房等，造成種種樓宇安全及消防、衞生等問題。

製造業式微 工廈資源錯配

另外，不少過往屬位置偏遠的工業用地，周邊經過多年發展已變得相當便捷繁盛，保留這些用地作傳統工業用途，明顯屬資源錯配，有違地盡其用原則。因此，政府近年推出了多輪活化工廈計劃，希望鼓勵及加快這些舊式工廈進行改裝或重建，透過改變用途及提高地積比率，充分發揮相關土地的發展潛力，同時亦能改善市容，加快舊區更新。

其中在2018施政報告宣布的多項活化工廈措施，包括增加部分舊式工廈重建後的核准地積比率兩成，頗受市場接受，城規會至今已批出逾30項相關重建申請，可望提供約60萬平方米額外商用或工業樓面。

然而，工廈用地要改作其他更適切的規劃用途，落實重建，土地業權人須先與地政總署就契約修訂所需的補地價金額達成共識，而這個過程正是最艱難和漫長的，往往數年都無法完成。

為了加快有關工作，今年施政報告提出一項以「標準金額」徵收補價的先導計劃，詳情有待公布，但大原則是將補價金額標準化，增加整個程序的透明度，希望可減少爭拗。類似的標準化補價機制其實並非全新事物，現時新建住宅樓宇的環保設施方面也有應用，並一直運作良好。

然而，單純將補價標準化，未必能顯著增加部分舊式工廈的重建誘因，主要問題是標準補價的計算準則，若標準補價偏高，業權人未必能夠接受，反之政府亦可能被指「明益業權人」、「偏幫發展商」，並可能會對有關物業的市場價值產生漣漪效應，刺激其樓價上升，增加重建的難度。所以最重要是如何平衡各種因素，達致預計的一定成果。

如何制訂標準補價最關鍵

此外，根據現時政策，政府計算補價項目的原則，是假設相關用地交吉及沒有任何現存建築物，惟不少土地業權人卻認為，其現有工廈物業依然有價有市，比交吉空置地盤價值為高，質疑政府的計算方法不公，大幅偏離市場情况，補價進行重建並不划算。

不過，政府願意突破思維，針對補價這個老、大、難的問題尋求解決辦法，筆者表示支持，並相信在業界政府相關專業的努力下，先導計劃能有效地加快工廈的重建，達至善用香港珍貴土地資源的目的。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
美眾院周三就中概股法案投票
美眾院周三就中概股法案投票
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
美黑色星期五 網購金額增兩成
美黑色星期五 網購金額增兩成
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
亞洲聯合基建進軍教育市場
亞洲聯合基建進軍教育市場
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
屋邨攤位理財產品比併
屋邨攤位理財產品比併
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
傲寓主打細戶 攻上車收租客
傲寓主打細戶 攻上車收租客
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
善用信託壽險助海外子女避遺產稅