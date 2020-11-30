陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象

首先是10月份的零售銷售retail sales（已含網購）的月度環比增長約0.3%，低於市場預期。與之相關的是個人開支（personal spending）的月度環比增長亦得區區0.5%，延續自5月大反彈後的增長減少趨勢。而個人開支減少，可謂源於收入減少，而10月份的個人收入（personal income）的月度環比下跌0.70%，差過市場預期。而剛剛公布的新申領失業救濟金人數亦沒有如預期下跌，反而上升。就連耐用品訂單的環比增長亦減弱至1.3%（雖然優於預期的0.9%，但延續減弱趨勢）。

零售個人開支遜市場預期

此外，新屋銷售量，在美國的按揭利率自2019年12月起一直下跌的情况下（因此入場費減少了），在市場預期增長約1.5%下，卻出現下跌0.7%的情况。尤其值得注意的是，同時間新屋價格中位數亦見下跌的情况，入場人數仍然在跌。唯有比新屋更便宜的二手房的銷售量大增（但價格冇變，而且這些房多集中在市郊，比較能逃避新冠疫情）。算是比較好的消息，然而這亦顯示買家對價格和入場費敏感，亦判斷現在不入市，將來可能更貴。

耶倫任財長 較看重就業市場

真正好的數據是第三季的企業盈利大幅按季增長27.5%。就算按年同比計，亦比去年的第三季增長3.24%。當然，考慮到第二季曾經大跌，以及可能延遲了報盈利等因素，實際未必有咁厲害，但始終是顯著上升，估計之前的升幅正反映此一現象。另外，和企業盈利一樣反彈的還有第三季GDP的二次估算（second estimate），雖然和去年同比仍然輕微的下跌，卻至少符合預期。

將以上的數據統合一下，如之前的拙作提及，美國的經濟復蘇已經hit了邊際效用遞減律：在無更多平錢下，增長減少，部分經濟指標甚至乾脆下跌。當中尤以物業市場的動向最值得注意。如果物業市場出問題，其連鎖反應會影響到銀行系統。

至於人事問題，若果最終拜登順利入主白宮，那麼財長就有機會是由聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）接任。Janet Yellen本身主力研究失業率和通脹率的關係。由她當聯儲局主席時期的行動看，亦是優先追求最大就業率（maximum employment），並維持低的利率，直至長期通脹率上升至須控制的範圍。如果她當，估計亦會推出有利增加職位的政策，而加稅不會對公司擴張請人有利，反而搞基建或新projects可以。如果能跟共和黨在某些項目上達成共識，只要疫情能受控（最大未知數），興許可以再刺激美國經濟。不然就再多的貨幣供應也效果有限。

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[陳大為 世界為觀]