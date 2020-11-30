潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人

供乾需16億 反映大股東實力

周焯華於去年4月花掉7億多元入主凱升後，為了加速業務發展，在3個月後，馬上按每股1.01元，配售了3億股新股，佔經擴大後已發行股本約16.63%，淨籌2.97億元，用於進一步發展在俄羅斯綜合娛樂區的酒店及博彩業務。

為了顯示他的雄心壯志，他再度出招，於今年6月2日，出了一份通告，董事會建議以二供三方式，供股價為0.6元，扣除開支後，集資約16.23億元。

這次供股有兩點需要留意，第一，作為大股東的太陽城（1383）及其相關人士，根據不可撤銷承諾，已承諾參與供股，此外，周生旗下的公司，也承諾出任包銷商，包銷所有不獲股東認講的供股股票，如果參考公司近期股價走勢，無論在公告供股的前後，股價基本上維持在0.58至0.59元之間，這種格局，根據過往經驗，周生擺到明想借這次供股，把凱升供乾，才去「做世界」，有點翻炒太陽城上次供股的經驗。

凱升供乾後升逾1倍

對於我們，搵到一隻快要被供乾的股票，當然是一件好事，而更重要一點，在現今唔算好的市况，有能力供乾一隻股票，顯示大股東周生實力雄厚，因為這次供股，如果想供乾，唔想小股東參與供股，周生要自己出資近16億元。既然周生有此雄厚實力，我們對供股完成後的股價走勢，當然會有所期望。就係這個估到應一應的分析，凱升就在被供乾後，升了一倍有多。

單靠供乾財技，在現今市况，可能最多升一至二倍，但如果加上做生意的實力去支撐，咁就唔同講法，根據瑞信的報告，凱升的大股東是太陽城，也即是全世界最大的疊碼公司，由它來經營海參崴賭場，有着無可匹敵的優勢。

海參崴疊碼利潤較澳門豐厚

再者，凱升享有在該地賭場的永久經營權，不像澳門，須要定期續牌，而且博彩稅只有2%，相比起澳門的39%，是大大的有利，因此可以做到70%的疊碼佣，相比起澳門的42.5%疊碼佣，當更能吸引賭客。

另外一個因素，是當地的人工低，非但可有效的減低經營成本，賭客的玩樂成本也低，一名去過的朋友笑說﹕「咪1990年代的東莞價錢囉！」

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[潘啓才 通天財技]