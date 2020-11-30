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2020年11月30日星期一
環球數據前瞻
方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
美眾院周三就中概股法案投票
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
美黑色星期五 網購金額增兩成
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
亞洲聯合基建進軍教育市場
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
屋邨攤位理財產品比併
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
傲寓主打細戶 攻上車收租客
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增
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郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
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水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
屋邨攤位理財產品比併
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
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財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
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碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
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善用信託壽險助海外子女避遺產稅
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