李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」

需考慮地段重建難度

其實，在探討舊樓被收購是否一定可以賺更多錢之前，不如先討論一下「是否等得到？」。基於現時本港的市場環境和強拍條例，獲收購的物業一般屬於樓齡逾50載、日久失修的唐樓大廈，但舊樓是否被收購，重點不是舊，而是對於地產發展商而言，有沒有足夠的重建價值和發展潛力，投資者不妨換位思考。第一是地段，一些交通便利或將會更加便利，生活配套較齊全的市區位置，重建價值自然會較高，包括但不限於深水埗或土瓜灣等地。第二是地盤的面積，舉例說，該舊樓旁邊同樣是舊樓，未來或可合併收購，而地盤面積愈大，對發展商而言肯定較吸引。換言之，如果舊樓夾在新建的高樓大廈之間，限制了地盤面積，收購的吸引力將大打折扣，根據觀察，住宅地盤面積普遍達3000平方呎或以上。另外，當然也有其他考量，比如樓下是否有「排檔」，大廈是否有「釘子戶」等等。如果一座舊樓沒有足夠高的重建價值而且麻煩多多，可能再等幾十年，也不一定被成功收購。

舊樓重建是一門專業，以上只是通用的意見，張太宜進一步諮詢專業人士，但就理財規劃而言，筆者可以再補充多幾個意見。第一，沒有投資是必賺的，近月都有大明星的地舖遭遇強拍，最終或需損手離場；第二，舊樓收購是漫長的過程，投資舊樓的成本也不低，積壓資金在固定資產也影響流動性，維護舊樓又或引伸額外成本，未必適合退休人士；第三，考慮進一步善用資產，張太手持現金及股票約300萬元，而每年只產生收入約6萬元，即只有約2％的回報，可重新考慮金融資產的配置，以股債混合策略獲取年均4％或以上的回報並不困難，如此一來，年均收入可望增加6萬元或以上，甚至不用靠兒子供養。其實，如果能安心退休，不一定要冒險買樓博收購。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]