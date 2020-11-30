經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊

【明報專訊】環球股市向好，美股由價值股和動力股輪動，逐漸轉為由動力股帶動向上突破，三大指數都破頂，但道指仍未算站穩30000點關口。美股的市况有點亢奮，雖然指數升幅不算大，但個股動力非常厲害，升勢可說有點「嚇人」。大家熟悉的特斯拉獲納入標普500指數後，便由宣布前的約400美元水平，上周五已迫近600美元。這種升幅並非個別例子，更談不上誇張。倒是港股仍是一面倒炒落後。

特斯拉升勢停不了。由於估值極高，不少基金都未有投資，事關買入傳統藍籌股的話，輸了不會被指摘；若買入市盈率以千倍計的特斯拉，一旦大跌則很難向客戶交代，大家都會質疑為何投資一隻明顯有泡沫的股份。現在晉身標指，大家都被迫要買，這一點大家都知，自然在正式納入前又大幅炒上，升勢又加強大家這個信念，火上加油。另外，市場也開始炒作特斯拉在無人駕駛方面有重大突破，若成功，則會將所有競爭對手拋在身後。

特斯拉入標指 升勢火上加油

特斯拉就像聯儲局，你不能跟他對着幹。只是短期升勢有點過急，不少利好都廣為市場所知，成交量又極度巨大，短線要小心些，有貨可能鎖定少少利潤較穩妥。至於3隻中資電動車股，早前在特斯拉於400美元水平休整期間，全部都出現倍升。小鵬更是翻了幾番。筆者對於是否見頂沒有看法，但想指出的是，3隻中概電車股表現遠勝比亞迪（1211），不代表後者質素較差，更主要是美股的投資者更瘋狂、更進取。其實早前的跟誰學、近月的晶科，再到現在的電動3雄，炒作都是動輒幾倍以至十倍，這也就是美股與港股的分別。

買五礦資源 捧女股神ETF

美股的炒作的是憧憬聯儲局加碼，剛公布的議息紀錄而表明若情况有變，政策會調整。由於疫情日益嚴重，大家都認為12月就會出手，故議息前大家爭相入市。屆時會否利好兌現而拋售？有可能，但放水大勢不變，股市還是向上。

與美國不同，內地已開始出現加息預期，時間可能是明年第四季。這不是說中港股市會展跌浪，但當過去兩年已累積驚人升幅，政策又變得不太寬鬆，股市總會受到影響。現時市場一面倒看好明年A股表現，認為經濟強勁復蘇（有估2021年會增長9.5%），盈利可推動股市上升。市場的部署也是全面轉向實體經濟、順周期股份。本倉本周會減持一半黃金ETF，沽出中芯（0981）和碧桂園服務（6098），買入2萬股五礦資源（1208），以及100股女股神ETF（ARKK）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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