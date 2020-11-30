水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧宗弘

SRJJ Limited營運總裁林啟令表示，水溶膠料的正式名稱是「聚乙烯醇」（Polyvinyl Alcohol, PVA），這種原料已經出現以十年計，以往多數都是用來製造藥物膠囊和水溶手術線，以及顯示器偏光膜（Polarizing Film），因生產成本太高，所以醫療產品才用得起。

後來，有中國內地生產商改良生產方法，利用「吹塑」（Blow Moulding）方式代替以往的「流延線」，大幅提高生產速度，兼更自動化和節省人手，成本得以下降。該生產商開始用PVA來生產一般的購物袋、藥袋、洗衣袋、洗衣球外層等，甚至生產高爾夫球，因為不少大型郵輪都會讓遊客在船上打高爾夫球，球難免會打到海中，若要從大海回收卻不太可能，所以郵輪公司改用PVA來製造高爾夫球，就算落海後，亦會慢慢溶化，然後被海水中細菌降解。

山竹襲港現陳年發泡膠盒 觸發構思

時至2018年，超強颱風山竹襲港時，在新聞上看到杏花邨一帶，有大批垃圾隨海水湧入，有人更加在垃圾堆中發現早至1996年的快餐店漢堡包發泡膠盒。於是，林啟令想到，若能夠以PVA來製造發泡膠，可解決發泡膠不能降解等問題。他覺得，發泡膠需求很大，每日用於盛載外賣的發泡膠飯盒等，以及運送海鮮的發泡膠箱，數量已很驚人。此外，在電子和電器產品包裝盒內，往往需要發泡膠作為吸震材料。

SRJJ兩年前委聘本地一家半官方機構協助研究以PVA來製造發泡膠，花費以百萬元計，最近研究成功，公司早前已入紙申請專利。

加膠膜保護 免使用時溶解

林啟令表示，與傳統發泡膠相比，PVA製造的發泡膠的吸撞力、韌度、彈性都有過之而無不及。不過，以PVA製造的發泡膠容器會溶於水中，如何盛載食物和飲品？他解釋，公司研發一種可降解的食品級膠膜，將會加在發泡膠容器內部，當用戶用餐完畢後，才將膠膜刺穿或撕開，讓容器被細菌分解。

林啟令又稱，公司計劃在香港設立一間廠房兼科研中心，並已經與上述的內地生產商建立戰略合作伙伴關係，將會輸入PVA膠粒，然後在香港生產各種PVA發泡膠容器、PVA發泡膠包裝填充物，以及食品級的PVA膠袋。

考慮到香港的租金成本較高，公司的廠房只會專攻售價和毛利較高的PVA發泡膠產品及食品用途的PVA膠袋，並已和本地部分連鎖快餐店、連鎖咖啡店、西班牙一家紅酒杯生產商、美國一家路由器生產商初步接觸過，那些公司都表示有興趣採用。

5000萬港設廠 料2022年投產

現時，公司在實驗室內製造PVA發泡膠，成本大約是傳統發泡膠的3倍，預計正式投產時，成本可下降至傳統發泡膠的2倍或以下。此外，現時已找到一個面積約1萬方呎工廈單位，計劃明年開始訂購機器，2022年正式投產，預計總投資額5000萬元。因此，公司將會申請政府的「再工業化資助計劃」，希望能取得計劃上限的1500萬元資助。

[新經濟新天地]