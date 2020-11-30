經濟

亞洲聯合基建進軍教育市場

【明報專訊】近年業務趨向多元化的亞洲聯合基建（0711），最近進軍教育市場。有別於傳統開辦補習學校、或成立辦學機構，該集團由彭一心領軍及創立的斯程教育，擬開班嘗試在學童的判斷力、創意思維上幫一把，在教育行業上填補市場的空隙。

創立斯程教育 填補市場空隙

作為斯程教育董事的彭一心指出，有別如父輩一代受文化大革命洗禮沒有機會接受教育，他們四兄妹獲給予畢生教育。在受教育過程中，她發現掌握溝通能力最為重要，過程中離不開公開演說、辯論訓練及學懂大數據分析等技能。具教學經驗並為哈佛大學考官的彭一心認為，透過公開演說及辯論，有助於訓練學童的分析力、判斷力、創意思維及解決問題的能力，令人從中突圍而出，不致被人工智能取代，尤其在網絡世界影響下，能否高度思考及判別真偽，越益重要。

因此，她透過斯程教育舉辦環球課室，訂立辯題，在英語環境下，讓介乎6至18歲不同文化的學童在跨國環境中共同解決課題。辯論班由開課至今，彭一心表示累計有數百名小朋友參與及已開辦數百小時課堂，參與的學生中，源自本地學校及國際學校各佔一半比例。現時該套課程已有14至15位老師參與其中，會繼續增加師資配合需求。

中長線冀推進發展實體學校

在大數據創科方面，彭一心稱，斯程已開辦為期6周的指導課程，會以4名11歲以上的學生組成收費的小班，圍繞如能源、擴增實境及虛擬實境等不同主題，引導學童去掌握研究技巧、學懂分析數據、尋找解決問題的不同方法。她更希望有更多14至16歲的學童參與，令他們在大學入學前提早獲得指導幫助成長。中長線而言，她冀推進發展實體學校。

曾經在花旗銀行及美國律師行工作過的彭一心，不諱言早年在法律專業學懂的執行力、組織力，甚而將在銀行工作期間面對過的前線工作時兼顧壓力及責任的技能，全部均在她打理教育業務方面大派用場。

相關字詞﹕思程教育 彭一心 亞洲聯合基建

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