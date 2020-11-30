黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖

明報記者 鄧偉忠

美聯工商舖於10月20日公布，獲大股東黃建業以每股0.09587元收購價提出私有化，以目前黃建業持股約41.09%計，倘若全部股東接受收購，總代價約1.02億元，同時今次私有化門檻極低，只要取得公司50%以上股權便告成功，意味最少只需花不足1600萬元，私有化便告成功。

翻查公告，黃建業在提出今次私有化前，已作出一連串動作。美聯工商舖前身為EVI教育，2007年獲美聯注入旗下工商舖物業買賣業務借殼上市，因此美聯工商舖控股權初期一直由美聯直接持有。至2017年初，黃建業突然提出以4億元向美聯工商舖注入旗下北角渣華道全棟物業，換取公司約兩成股權及一批可換股債券，開始直接取得美聯工商舖股權。

美聯實物分派 減私有化成本

事實上，在今次黃建業提出私有化美聯工商舖前一天，美聯亦宣布將所持約33.8%股權以實物形式向股東分派，令黃建業直接持有美聯工商舖的股權，由原來約29.23%增至41.09%，不單大大縮減私有化成本，亦令美聯工商舖徹底與美聯剝離。

值得留意的是，今次美聯工商舖私有化，獨立財務顧問浩德融資雖然推薦股東接受私有化要約，理由包括股價自今年2月起大幅下滑、現股價較資產值大幅折讓逾八成，以及物業代理業務前景看淡等；惟浩德融資亦指出，今次私有化作價不但低於停牌前股價，甚至低於過去12個月平均股價。

獨立顧問：作價遠低於停牌前股價

而據公司上周發出的通函，美聯工商舖亦非只有物業代理業務，公司實際仍擁有不少「磚頭」資產，包括四年前由大股東注入的北角物業、工廈、寫字樓等，市值逾8.1億元（見附表），加上公司約5.1億元手頭現金，以及其他一批企業債券等，扣除負債，淨資產仍高達10.88億元，意味黃建業只需支付最多約1億元，便可取得該批資產。