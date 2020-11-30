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資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股

【明報專訊】自疫苗面世消息公布後，今年表現突出的科技股一度回軟。有別於游國義估計價值股將領跑新一輪牛市，資本集團（Capital Group）投資總監Andy Budden相信，上述的板塊輪動不會持續得太長，估計不會持續到明年。他分析雖然有疫苗面世，但仍需初部試驗，或要到2022年才能真正推出。而且受惠經濟重啟行業如旅遊及餐飲等，都需要很長時間才能回到疫情前水平，面前尚有不明朗因素。他旗下投資組合仍保持長線增長股，以及增加了個別周期股持倉。

資本集團新視野策略基金，自1973年3月成立以來連年跑贏大市，年均回報達到11.2%。新視野基金（盧森堡）於亞洲推出5年以來，資產管理規模（AUM）已達到近100億美元。面對今年金融市場短短一年內有多個歷史時刻，先有美股3月時創金融海嘯以來單日最大跌幅，觸底後迎來大反彈，在聯儲局無限量寬支持下，又屢創歷史新高。股市變化之巨大，叫人無所適從。

看好長線增長主題

在投資界有27年豐富經驗的Andy指出，未有因應市况特別調整選股策略，新視野基金繼續保持長線增長主題股，不止是涉獵科技股，並投資於不同行業。同時近期有增加部分周期股，以迎合長線的板塊輪動。看好的長線增長主題，主要是顛覆性科技包括電商、電子支付、串流影片、電動車以至健康護理等公司。雖然策略不變，但基金持倉有調整應對市况。基金有從一些表現強勁及估值偏高的股票中提前獲利，包括一些軟件股如電子支付公司，並增持了周期股如工業及材料股。

持倉Tesla今年升逾5倍

基金十大持倉中，除了科網龍頭FANG外，今年焦點爆升股Tesla（特斯拉）已成為持倉中首位。Tesla上周股價再創歷史新高，市值突破5000億美元，受納入標指及銷售表現佳帶動。其股價單計11月已升了接近四成，今年來則升逾5倍（見圖）。還有極大機會當選的拜登，曾提到大規模擴大電動車稅收減免，以及大規模興建電動車充電站，都勢進一步利好電動車股前景。

新能源車料將出現數個龍頭

今年新能源車股氣勢如虹，源於以Tesla為例開始表現出較明確的長線策略，特別是電池方面給予市場信心，只是面前仍有不少挑戰，特別是電池科技及生產方面。至於新能源車能否一如FANG的進程，龍頭股能夠「贏家全取」，他認為最終會出現數個龍頭，除了Tesla外，目前仍有數間車廠在生產電動車上取得成功。他指新能源車股具增長潛力，增長會否更勝於科技股並不重要，認為都可以加入到組合中。

工業股近期火熱 波音1個月升四成

工業股是近期另一火熱板塊，其中焦點股波音近一個月更抽升了超過四成，受惠於疫苗消息及旗下737 Max客機獲准恢復商業飛行。「工業股為周期性業務，相信能在不明朗因素之中見另一波增長，在經濟復蘇過程中反彈力更見強勁。」Andy又指不少工業公司都有創新概念，使整個板塊更顯吸引。不過，如果計整體工業股仍然跑輸大市，SPDR工業指數ETF（XLI.US）今年回報仍落後於羅素1000指數，工業股包括有工程技術公司霍尼韋爾、3M甚至美國航空。

今年股市上落不斷，對於一些想增加防守力的投資者而言更困難，昔日防守股在波動市中同見乏力，未能展現昔日保本能力。Andy解釋自去年起，昔日防守股受基本因素轉變所挑戰，如必須消費品行業，都受電商崛起挑戰等。新的防守股反而是一些長線增長股，部分是已轉變成新經營模式的公司，在不同周期都能確保增長，例如個別軟件及金融股等。

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