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嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股

【明報專訊】美股市場近期面對的消息好壞參半，美國第三季GDP按季升逾三成反映經濟復蘇，同時新冠病毒肺炎疫苗持續取得突破，藥廠輝瑞及Moderna都先後公布其疫苗有效率逾九成，將向美國當局正式提交申請批准緊急使用。同一時間歐美疫情反撲，當局再推防疫限制措施，或礙經濟重啟步伐。不過，市場對疫苗面世有助經濟重啟的憧憬，帶動落後的價值股上升。今期封面故事專訪嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義，以及旗下多番跑贏大市的新視野基金、資本集團投資總監Andy Budden分析美股最新形勢。游國義估計，美股牛市持續10年後，今年已展開新一輪牛市，同時代表領頭的板塊將會轉變，估計今一輪或由價值股領軍，短線可望續跑贏增長股，建議可吸納基本面改善的銀行股。

明報記者 王俊騏

美國大選形勢漸見明朗化，美國總務署已啟動權力交接程序，意味民主黨總統候選人拜登可以接觸聯邦官員、使用政府辦公室等。拜登早前亦已任命克萊因為下任白宮幕僚長，並陸續提出內閣人選名單。雖然現任總統特朗普仍在尋求大選點票結果翻盤，但屢受打擊，最終上周亦放話指如果選舉人團投票給拜登出任總統 ，自己將會離開白宮。隨着美國政局漸明朗，加上疫苗測試結果樂觀，帶動美股形勢繼續向好。對於美股後市走勢，《Money Monday》過去多期封面故事中專訪的專家，都不約而同繼續看好美股後市。例如在269期中，普信美國股票投資組合專家Eric Papesh便指市場資金充裕利好美股，相信牛市尚未完結。

經濟復蘇 牛市處初期階段

事實上美股上周維持強勢，道指更終衝破30000點，創下歷史新高。游國義認為，雖然市場對疫苗方面消息可能過度樂觀，但整體利好消息尚未完全反映，始終目前處於經濟復蘇及牛市初期階段，即使經濟復蘇走勢較反覆，但仍處反彈勢頭中，如企業盈利續樂觀，牛市或能繼續下去。他對明年美股後市亦較樂觀，只是近期留意到不少散戶較為投機，會導致股市出現一些調整。而當市場受政治新聞主導一段時間後，其後將回歸基本面。他認為，經濟狀况比起大選結果更影響股市，如經濟一直增長或復蘇，即使波動較多，但整體仍是向上，故要密切留意經濟領先指標及企業盈利，還有花旗美國經濟驚奇指數（ESI）等數據作後市參考指標。他相信大選後市場會較為平穩，最少波幅不會再如3月股災般大。

考慮買入落後中小型科技股

今年大市有一種現象，就是估值愈高的股票，如科技股愈升愈有，市場願意給予較高定價。游國義指參考過去，如果只計一年內，估值與股票回報沒有太大關係，長期則有影響。隨着科技股已佔標指市值四分之一，估值就算偏高，也是美股最大及重要板塊，投資者都難以完全避開。投資者視乎個人取向，如欲控制風險或認為科技股被高估，可以略為減倉。惟他指科技股與2000年泡沫情况始終不同，目前巨型科企佔有率高，收入盈利也比當年高得多。

科企近期面對監管風險升溫。游國義指不論共和或民主黨都認為要控制科企，只是兩黨監管角度不同，民主黨較針對科企資訊發布方面，共和黨則較關注科企壟斷市場。目前監管方面多只針對數間大型FANG科企，故也可考慮買入落後的中小型科技股，與本地經濟敏感度較高，相比下大型科企較國際化。而且，以往十多年牛市中，科技股一直領先，現時已步入新一期牛市，領頭股自然也會轉變。

隨着增長股及價值股過去一直輪流領先，他估計未來科技股不一定會大跌，但未必再是表現最好的板塊，而價值股短線或略跑贏增長股。

疫苗製造需時 普及明年以後的事

美國大選後也使投資者較安心，對價值股信心漸增。游國義留意到旗下客戶已開始留意價值股如金融股，或許是因為疫苗面世或大選明朗，會反思手上的科技股持倉是否太多。他指客戶目前較確定價值股的走勢，態度漸開放，但疫苗消息會使市場波動，並或會過度反映，故宜慢慢加倉。

市場憧憬疫苗推出後，能加快經濟復蘇，資金流入實體經濟股如能源及金融股等，如經濟真的加快反彈，對經濟敏感板塊有更正面幫助。惟游國義稱疫苗需時製造，要普及可能是明年以後的事情，還有疫苗運輸需要一定溫度控制，要每個人有足夠疫苗更見困難。日後疫苗真正普及將有數個行業會受惠，其中之一是健康護理，皆因疫情使不少手術停止，當疫苗推出會增加外界信心，有關公司便能恢復業務。還有如果拜登上場後保留醫保計劃，對醫療、醫保及醫療設備公司都有利。

拜登保留醫保 對醫療股有利

金融股也有望受惠，更是他認為最有潛力的行業。雖然全球利率的確會長年維持低位，會為銀行盈利帶來壓力，但隨近期不少美國銀行都通過壓力測試，反映大部分資產負債表健康。金融股基本面漸改善，估值合理。假如價值股輪動持續下去，他建議投資者買入一些金融股。

金融股也受到「股神」巴菲特青睞。雖然旗下投資旗艦巴郡的持倉，於9月底增持了四大藥廠，並減持數間大型銀行，包括摩根大通及富國銀行等。惟股神非全面看淡銀行股，期內增持了近1月反彈逾兩成的美國銀行，也維持了美國運通持倉。其中運通的持股比重與去年底變動不大，與美銀、蘋果及可口可樂同列四大持股。事實上今年第三季不少美國銀行股業績表現不錯，如摩根士丹利第三季純利升25%，摩根大通同期盈利亦按年升4%，高盛每股盈利也遠勝預期。

黃金只宜小量持有

臨近年底股市風高浪急，投資者要加強防守力時，又會發現昔日避險的黃金，及商品價格同樣波動，黃金近期更重挫失守每盎司1800美元大關。游國義指過去熊市時黃金能保值，但直至上世紀1980年代初時，都曾出現跟隨股市下跌。他指黃金有時會與美元走勢呈反方向，有時市場認為股市趨穩定，也能使黃金轉跌，故從多元化組合角度出發仍可持有黃金，但只宜持有小量，如只佔整個投資組合5%左右，並有小量美國投資級別債券會較安全。

[封面故事]

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