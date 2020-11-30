美黑色星期五 網購金額增兩成

實體店客量瀉逾半

CNBC引述Sensormatic Solutions數據指，有不少零售商因應疫情，選擇在感恩節當天關店，部分商戶的客流量按年急瀉降逾九成；由年初至今，全美國的零售商店客流量則按年下跌45.2％。

軟件商Adobe的年度Adobe Analytics最新統計顯示，美國「黑色星期五」的網上消費額卻按年增加21.6%至90億美元（約697.5億港元）創新高，成為當地史上規模第二大的網購日。Adobe認為，受新冠疫情影響，消費者更傾向網購，而避免擁擠的商店和購物中心。

Adobe又預計，今年的「網購星期一」（Cyber Monday）將成為美國歷來最大型的網購日，料錄得108億至127億美元（約837億至984.25億港元）生意額，較上年同期增長15％至35％。據報，黑色星期五的熱門商品主要為娛樂商品，例如樂高玩具、Apple AirPods和三星電視等。