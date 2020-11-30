經濟

郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情

【明報專訊】康宏環球（1019）上周四（26日）應主要股東、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群要求，召開股東特別大會（EGM），但股東會召開數分鐘便遭叫停，兩派股東事後則互相推諉責任。康宏當晚發公告指，是郭曉群委任代表阻撓會議。

郭曉群昨日則發聲明反駁，稱康宏公告中內容不屬實。他表示，當時主持大會的康宏非執董林國昌，曾指派保安人員威脅自己委任的代表。

稱林國昌派保安威脅代表

大會叫停當晚，「台灣幫」股東、康宏主席陳志宏便發公告，指控「深圳幫」郭曉群委任代表打斷會議，在會上聲稱郭持有康宏51.2%股權，試圖奪取會議主持權，並稱其是「以威脅及恐嚇之方式行事」。公司指出，因為大會無法安全有序進行，才宣布延期。據了解，當天郭曉群委任代表包括港鐵（0066）前主席馬時亨、石禮謙，以及佳兆業高級顧問譚禮寧。據稱，譚禮寧曾提出動議，要求更換主席。

郭曉群昨晚聲明則反駁指，康宏公告描述的情况與實情完全相反。他表示，自己派出代表並提議選馬時亨為會議主席時，林國昌多次打斷發言，隨後林更指示最少3名「身材彪悍」的保安人員，對己方代表進行威脅及恐嚇。他又強調，在提出動議時，林已經多次要求終止大會，與公告引述原因亦不符。他亦解釋，當時康宏場內有大量保安人員，自己派出代表無可能威脅及恐嚇在場人士。

郭曉群的聲明稱，希望通過說明以正視聽，並保留一切法律追究的權利。

相關字詞﹕股東大會 馬時亨 郭曉群 康宏環球

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