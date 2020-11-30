陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間

住屋需求低息環境撐起樓價

他指出，《施政報告》宣布撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅（DSD）後，有人提及住宅物業的需求管理措施會否有撤銷或放寬的空間。事實上，近年住宅樓市因社會事件和疫情有所調整，但住屋需求和低息環境令樓價高企，現時住宅樓價與2010年相比累計升幅超過一倍，住宅市場仍堅挺，住屋價格遠高於一般市民可負擔水平。

他重申，評估住宅物業市場「撤辣」時會考慮4項因素，一是樓價下跌的幅度與速度，包括同區一手樓與二手樓之間的樓價差距變化；二是成交量，包括一手樓及二手樓市的銷情；三是未來住宅樓宇的供應量，當中包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，以及短中期的潛在供應量；以及整體經濟情况與展望，除了本港經濟及就業情况、利率走勢及市場資金量，亦耍注意外圍經濟環境。

指撤非住宅DSD 炒風不易回復

陳茂波解釋，香港經濟在過去一年半持續受壓，由於環球及本地疫情反覆，社會民生及商業活動屢受打擊，市場對經濟前景未敢樂觀。經濟持續萎縮及疫情令店舖經營更加困難，商用物業交投疏落，例如寫字樓季度成交宗數由去年第二季超過300宗的高位，急跌至今年首季僅100宗的有紀錄以來低位；商舖季度成交宗數亦由近460宗降至不足200宗。在目前經濟環境，撤銷非住宅物業DSD不易令非住宅物業回復炒風，所以是「撤辣」的合適時機。