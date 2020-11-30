經濟

美眾院周三就中概股法案投票

【明報專訊】在美中概股成美國兩黨眾矢之的，今年5月美國參議院通過《外國公司控股責任法案》後，彭博社昨日報道，眾議院將於周三（12月2日）就草案進行投票。若草案最終落實成法，部分中概股或會遭停牌甚至退市。報道指出，推進議程的速度獲得加快，顯示《法案》獲得民主、共和兩黨的跨黨派支持，而眾議院屆時不會對草案內容進行修訂，若獲得三分之二議員出席及投票，便將獲通過。

倘落實 部分中概股恐遭停牌

一般而言，在美上市公司的審計報告均要受上市公司會計監督委員會（PCAOB）的監管，但PCAOB一直指摘，包括中國在內的數個國家，未有與他們達成合作，美國因而無法審查來自這些地區公司的審計底稿。早前瑞幸咖啡造假數案，成為《法案》推進的導火線。根據草案內容，日後連續3年未能容許PCAOB審查核數報告的外國企業，將會被禁止在美國的任何交易所進行交易，亦不可進行場外交易（見表）。此外，外國企業亦要自證自身不受外國政府擁有或控制，而針對中國公司，更特別要求其披露董事會中的共產黨黨員名單。

證交擬修例 未符核數規定外資須退市

若草案獲兩院通過，再由美國總統簽署，便將會落實。另一方面，美國證交會（SEC）據報亦正擬定新條例，或會將未能遵守美國核數規定的外國公司強制退市。自今年5月草案獲通過，陸續已有9家中概股來港作第二上市，包括京東（9618）、網易（9999）等。另一方面，中國則寄希望於拜登政府可改善情况，中證監副主席方星海於美國大選結束後，曾在一個論壇上表示，中概股審計底稿問題，將能在拜登執政期間解決。

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