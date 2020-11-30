經濟

標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增

【明報專訊】北大方正發行的「維好債」未獲企業重整管理人及相關方面確認債權，評級機構標準普爾指，事件觸發該等債券交投大跌，更多投資者不再接受維好債，恐令評級在BBB級以下的發行人所發行的維好債，面對再融資困難。

涉多個部委 做法具示範作用

標普全球評級資深董事張積豪接受本報訪問時指出，他們早已認為維好債在法律架構上對於母公司債權寫得不直接，可執行性上存在問題，從法律效力上亦非承擔及擔保。若債務人還不出來，維好協議供應人只需盡力去償還，說得微妙，很多投資人當初沒有意識到維好協議的法律缺陷如今問題出現。「最終維好債的執行力度出現問題，和我們擔憂的一樣」。

張積豪說，今次北大方正債務管理人不確認接納維好債，回收出現重大問題，加上今次案件涉內地史上最大的破產案，其管理人涉及教育部及人行等，是重要性非常高的案例，最終做法反映今後政府如何處理維好債的態度。他會加緊留意內地各地判例之間的不一致情况，但他強調，上海金融法院的判例純為確認香港法院的看法，非自己獨判，因此仍以北京的北大方正案例較為重要，並且較有影響。

近四成維好債一年內到期

就市况所見，張積豪指出：「維好債價格雖不致大波動，但因令人警覺有回收風險，發行量大跌，更多投資者不接受維好債，令維好債不太好發」。據標普資料，市場內的維好債中，有37%在一年內到期，另三分之一在2至3年內到期，他相信，發行人要運用其他渠道，例如轉發普通債。幸而大部分維好債發行人評級較高，三分之二屬A級（見圖2），BBB評級佔18%，之後的才是評級較低的債券，當中未有評級佔7%，投資者需要看得更緊。

相關字詞﹕張積豪 標準普爾 維好債 北大方正

上 / 下一篇新聞

方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」
美眾院周三就中概股法案投票
美眾院周三就中概股法案投票
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
陳茂波：住宅市場不具備「撤辣」空間
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
郭曉群發聲明 指康宏公告不符實情
美黑色星期五 網購金額增兩成
美黑色星期五 網購金額增兩成
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
嘉信理財游國義：美股換領頭羊 看好基本面改善銀行股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
資本集團投資總監Andy Budden：疫苗仍需時 續持增長股
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
華晨破產揭示內地車企困境 「市場換技術」不奏效 谷自家品牌成唯一出路
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
黃建業「財技」勢吞8億物業 擬億元私有化美聯工商舖
亞洲聯合基建進軍教育市場
亞洲聯合基建進軍教育市場
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
遠大醫藥伙比利時企業組「奧羅生物」
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
水溶發泡膠 減堆填區海洋負擔
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
PVA塑料可溶於水 再被細菌降解
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
張兆聰：港美大不同 兵分兩路出擊
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
李澄幸：買舊樓博收購 不一定「等得到」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 友邦購18361
金子：大行升目標價 友邦購18361
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
張兆聰：內房股蠢動 旭輝跑出
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
潘啓才：供乾再加實力 炒上幅度可驚人
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
陳大為：美經濟復蘇出現邊際遞減現象
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
謝偉銓：標準地價補價 加快工廈重建
屋邨攤位理財產品比併
屋邨攤位理財產品比併
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
沈永年：大灣區物業回報比英國高？
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
趙海珠：避險情緒降 美元再陷跌軌
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
謝紹榮：VIX半年低 小心暴風雨前夕
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：從摩爾定律看數據中心需求
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
陸振球：巿場過分樂觀 可減倉1/3
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
林少陽：恒指急升逾一成的啓示
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
技術取勝：建行挑戰6.5元阻力
李聲揚：MeWe難打倒fb
李聲揚：MeWe難打倒fb
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
潘迪藍：疫苗在望 股市現兩種換馬潮
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
蘇沛豐：石藥業績非差趁低吸
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
李順威：無懼「全牛」市 繼續「鋤弱扶強」
劉思明：港股逆轉前續追落後
劉思明：港股逆轉前續追落後
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
何啟聰：舊經濟股續受捧 平保購12945
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
瑞銀亞洲：衍生工具登場成交旺 恒科留意購證18557
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
摩根大通亞洲：美團今派季績 看好購26231
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
周顯：成分股數目 多有多好 少有少好
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
何國良：12月市場回復平靜？ 未許太樂觀
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
張佩儀：轉工不忘處理MPF累算權益
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
王弼：貪婪見高位 調整可達一成
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
曾淵滄：施政報告預示港鐵將賺大錢
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
湯文亮：明日大嶼上馬 外資將重臨
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
陳永傑：非住宅物業減辣也利住宅
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
廖偉強：明年樓價「有上冇落」
布少明：《施政報告》後市前瞻
布少明：《施政報告》後市前瞻
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
李志成：住宅不減辣 施政欠驚喜
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
新盤兩月沽逾4100伙 超上季三成 分析：若疫情不急劇惡化 發展商下月推盤仍熾熱
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
六新盤擬12月出擊 共涉逾2500伙
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊II一房呎價破3萬 料創新界同類新高
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
柏傲莊燒烤園區體現綠色環保奧妙
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
財團4237萬收購土瓜灣一籃子舊樓
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
綠悠雅苑未補價兩房730萬沽 同類新高
傲寓主打細戶 攻上車收租客
傲寓主打細戶 攻上車收租客
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
碧濤連續3月實呎失守1.2萬
善用信託壽險助海外子女避遺產稅
善用信託壽險助海外子女避遺產稅