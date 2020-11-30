標普：投資者信心受損 維好債發行困難恐增

涉多個部委 做法具示範作用

標普全球評級資深董事張積豪接受本報訪問時指出，他們早已認為維好債在法律架構上對於母公司債權寫得不直接，可執行性上存在問題，從法律效力上亦非承擔及擔保。若債務人還不出來，維好協議供應人只需盡力去償還，說得微妙，很多投資人當初沒有意識到維好協議的法律缺陷如今問題出現。「最終維好債的執行力度出現問題，和我們擔憂的一樣」。

張積豪說，今次北大方正債務管理人不確認接納維好債，回收出現重大問題，加上今次案件涉內地史上最大的破產案，其管理人涉及教育部及人行等，是重要性非常高的案例，最終做法反映今後政府如何處理維好債的態度。他會加緊留意內地各地判例之間的不一致情况，但他強調，上海金融法院的判例純為確認香港法院的看法，非自己獨判，因此仍以北京的北大方正案例較為重要，並且較有影響。

近四成維好債一年內到期

就市况所見，張積豪指出：「維好債價格雖不致大波動，但因令人警覺有回收風險，發行量大跌，更多投資者不接受維好債，令維好債不太好發」。據標普資料，市場內的維好債中，有37%在一年內到期，另三分之一在2至3年內到期，他相信，發行人要運用其他渠道，例如轉發普通債。幸而大部分維好債發行人評級較高，三分之二屬A級（見圖2），BBB評級佔18%，之後的才是評級較低的債券，當中未有評級佔7%，投資者需要看得更緊。